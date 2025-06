Anna Carlucci: il ruolo chiave nella gestione dei social di Ballando con le Stelle

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Anna Carlucci, sorella della nota conduttrice Milly Carlucci, è una figura fondamentale dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”. Da oltre dieci anni, ricopre il ruolo di social media manager, occupandosi della gestione dei profili social del programma. La sua esperienza e le sue intuizioni hanno contribuito a rinnovare l’approccio del programma verso il pubblico, rendendolo più accessibile e coinvolgente.

La carriera di Anna Carlucci a Ballando con le Stelle

Anna Carlucci ha iniziato la sua avventura a “Ballando con le Stelle” in un periodo in cui il programma stava cercando di adattarsi alle nuove tendenze digitali. La sua responsabilità principale è quella di gestire i social media, un compito che include la pubblicazione di video, foto e contenuti interattivi. Grazie alla sua iniziativa, sono stati creati profili Instagram per alcuni concorrenti, come nel caso di Milena Vukotic, che a 80 anni non aveva mai avuto un profilo social. Anna ha raccontato che, dopo aver aperto il profilo, Milena ha iniziato a ricevere un grande successo, vincendo settimanalmente il “tesoretto”.

Innovazioni e strategie digitali

Anna Carlucci ha sottolineato l’importanza di essere sempre aggiornati e pronti a cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale. Nel 2015, Milly Carlucci le propose di occuparsi dei social media, un’idea che ha portato a un cambiamento significativo nel modo in cui il programma si relaziona con il pubblico. Anna ha introdotto il “tesoretto social”, un sistema di votazione che premia i concorrenti più apprezzati dal pubblico. Questa innovazione ha avuto un impatto positivo, tanto che altri programmi, come “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, hanno adottato meccanismi simili.

Risposte alle critiche e trasparenza nel voto

Anna Carlucci ha affrontato anche le critiche riguardanti presunti voti falsati sui social. Ha chiarito che esiste una società esterna che monitora il voto in tempo reale, assicurando la massima trasparenza. Secondo Anna, il sistema è progettato per decurtare i voti non validi, garantendo così un processo di voto equo. La sua posizione le consente di mantenere un contatto diretto con i concorrenti, ai quali offre consigli su come interagire con il pubblico, mantenendo sempre la propria autenticità.

La giuria e le dinamiche del programma

Anna ha espresso il suo affetto per la giuria, in particolare per Carolyn Smith, che considera la sua preferita. Ha anche parlato delle tensioni che possono sorgere tra concorrenti e giurati, affermando di affrontarle con serenità, sapendo che Milly gestisce la situazione con calma. Tuttavia, Anna ha mantenuto il riserbo riguardo al cast della prossima edizione, affermando di non essere a conoscenza delle trattative e di scoprire i nomi dei partecipanti solo quando inizia la promozione del programma. La sua discrezione su questo tema ha suscitato curiosità tra i fan del programma.

