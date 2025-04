Angelo Madonia parla di Milly Carlucci e Maria De Filippi: ricordi e progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Angelo Madonia, noto ballerino e personaggio televisivo, ha recentemente rilasciato un’intervista a TvBlog, dove ha condiviso i suoi pensieri su Milly Carlucci, il programma “Ballando con le Stelle” e la celebre conduttrice Maria De Filippi, nonché sul talent show “Amici“. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulla sua carriera e sulle esperienze vissute nel mondo della danza e della televisione.

Il legame con Ballando con le Stelle e Milly Carlucci

Nel corso dell’intervista, Angelo Madonia ha chiarito che l’interruzione della sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” non è stata una sua scelta. Ha espresso gratitudine nei confronti di Milly Carlucci per averlo incluso nel cast del programma, sottolineando che non ha rimpianti riguardo alla sua esperienza. “I cambiamenti rappresentano sempre nuovi inizi”, ha affermato, evidenziando un atteggiamento positivo verso il futuro.

Quando gli è stato chiesto di condividere il ricordo più bello legato al programma, Madonia ha menzionato due momenti significativi. Il primo risale all’estate del 2006, quando ricevette la notizia della sua selezione per il cast di “Ballando con le Stelle“. L’emozione di quel momento è ancora viva nella sua memoria. Il secondo ricordo riguarda l’ultima edizione del programma, durante la quale ha avuto la possibilità di condividere il percorso con la sua compagna Sonia. La sua presenza gli ha fornito forza e ha contribuito a creare ricordi indelebili.

Tuttavia, non ha potuto evitare di menzionare il ricordo più doloroso, legato all’interruzione improvvisa della sua partecipazione. Ha espresso un certo dispiacere per il silenzio ricevuto da parte di alcune persone con cui ha collaborato per anni, sottolineando che si sarebbe aspettato almeno un messaggio di supporto.

Riflessioni su Maria De Filippi e il futuro in tv

Attualmente, Angelo Madonia conduce un podcast dedicato alla danza, ma non esclude la possibilità di tornare in televisione, in particolare nel programma “Amici“. Ha chiarito che la sua affermazione riguardo a un possibile ritorno è stata una risposta a una domanda durante un incontro stampa. La sua ammirazione per Maria De Filippi è evidente, e riconosce il valore della sua professionalità. “Molti dei miei colleghi sarebbero felici di essere presi in considerazione per un talent show così seguito e amato dal pubblico”, ha dichiarato.

Sebbene la sua partecipazione a “Amici” possa sembrare improbabile al momento, Madonia non esclude la possibilità di un coinvolgimento in un reality show in futuro. Ha citato Stefano Oradei, che ha partecipato a “The Couple“, come esempio di come le opportunità possano presentarsi in modi inaspettati.

La carriera di Angelo Madonia continua a evolversi, e le sue parole lasciano intravedere un futuro ricco di possibilità, sia nel mondo della danza che in quello della televisione.

