Angelina Jolie: protagonista e produttrice di “The Kept”

La star hollywoodiana Angelina Jolie sarà impegnata in un nuovo progetto cinematografico dal titolo “The Kept” di cui sara anche la produttrice.

Angelina Jolie: protagonista nel riadattamento cinematografico del romanzo di James Scott “The Kept”

La bella attrice Angelina Jolie vestirà i panni della protagonista in “The Kept” un thriller dal sapore western ispirato al romanzo edito nel 2014 da James Scott.

La storia si svolge nell’inverno del 1897 nella parte settentrionale dello stato di New York, in una fattoria isolata.

La protagonista è una donna Elspeth Howell che di professione fa l’ostetrica. Un giorno uno violento episodio sconvolgerà per sempre la vita della donna, si tratta dell’omicidio a sangue freddo di suo marito e di quattro dei suoi figli. Unico superstite con la madre alla carneficina è il dodicenne Caleb, che si era nascosto in un mobile in cucina per sfuggire alla furia dell’assassino.

Il giovane si prenderà cura della madre che una volta guarita si metterà insieme al figlio in viaggio per vendicare la propria famiglia.

L’adattamento del film sarà scritto da Alice Birch, e verrà prodotto dalla Imperative Entertainment, che ne ha acquistato recentemente i diritti e dalla Jolie al fianco di Dan Friedkin e Bradley Thomas.

Attualmente la star di Hollywood ha appena concluse le riprese di “Maleficent II” il sequel dell’enorme successo Disney in cui Angelina Jolie recitava con Elle Fanning e Sharlto Copley, mentre è ancora impegnata sul set del film “Come Away” in cui recita al fianco di David Oyelowo.

Angelina Jolie: una carriera di successi

La bella attrice hollywoodiana Angelina Jolie è sicuramente una delle donne più belle e apprezzate del cinema mondiale. La donna è stata spesso al centro della cronaca mondiale non solo per le sue interpretazioni cinematografiche. La Jolie è stata inserita nella lista del Times tra le cento persone più influenti al mondo, ma,è il matrimonio con il collega e star del cinema americano Brad Pitt, ha riempire pagine e pagine delle copertine dei più importanti tabloid di mezzo mondo.

Nella sua carriera Angelina annovera tante importanti collaborazioni come quella con il grande attore Sean Connery nel film del 1999 “Scherzi del cuore”. Il successo a livello mondiale per l’attrice arriva nel 2001 con l’interpretazione dell’eroina dei videogiochi Tomb Raider Lara Croft.

Chiara Broglietti

18/09/2018