Angelina Jolie di nuovo alla regia per un biopic

Angelina Jolie, che nel 2017 ha diretto “Per primo hanno ucciso mio padre”, dirigerà “Unreasonable Behaviour“, un film biografico sul fotografo di guerra britannico Don McCullin, basato sulla sua acclamata autobiografia.

Un biopic per Angelina Jolie

Il film che vedrà nuovamente Angelina Jolie dietro la macchina da presa è prodotto da Tom Hardy e Dean Baker sotto la loro insegna Hardy Son & Baker (“Taboo”) insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner (“Darkest Hour”) della Working Title Films. McCullin e Mark George sono i produttori esecutivi.

Lo sceneggiatore candidato ai BAFTA, Gregory Burke (“’71”) sta scrivendo la sceneggiatura, incentrata sulla vita del celebre fotografo di guerra britannico, che lo ha portato dalla poverissima Londra in tempo di guerra ad alcune delle zone di guerra più pericolose del mondo.

“Sono onorato di avere la possibilità di portare la vita di Don McCullin al cinema”, ha detto Jolie. “Sono stato attratto dalla sua combinazione unica di coraggio e umanità: il suo impegno assoluto a testimoniare la verità della guerra, la sua empatia e il rispetto per coloro che ne subiscono le conseguenze. Speriamo di realizzare un film intransigente come la fotografia di Don, sulle persone straordinarie e sugli eventi a cui ha assistito e sull’ascesa e la caduta di un’era unica nel giornalismo”.

Le parole di McCullin

McCullin ha dichiarato: “Avendo visto l’ultimo film di Angelina Jolie sulla Cambogia (e avendo trascorso così tanto tempo durante la guerra lì) sono rimasto molto colpito da come ha reso una rappresentazione così potente e accurata del luogo in quel momento. Mi sento come se fossi in mani sicure, capaci e professionali con lei.”

“Don McCullin è qualcuno per cui abbiamo un profondo rispetto”, ha detto Hardy e Baker di HSB. “La sua storia straordinaria è fatta di onestà brutale, coraggio incrollabile ed empatia illimitata. Angelina ha creato un approccio ponderato al materiale che tutti stavamo cercando: pertinente e avvincente, eticamente sensibile e coinvolgente. Siamo entusiasti della sua visione e non vediamo l’ora di sostenere la sua rappresentazione di un uomo che merita di essere ricordato per il suo straordinario contributo, servizio e lavoro per tutta la vita all’umanità”.

19/11/2020