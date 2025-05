Angela Bassett parla del possibile ritorno della Regina Ramonda in Black Panther 3

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Angela Bassett, nota per il suo ruolo iconico della Regina Ramonda nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul personaggio e sulla possibilità di rivederlo in un futuro film, Black Panther 3. Nonostante la tragica scomparsa della regina in Wakanda Forever, i fan continuano a sperare in un suo ritorno, considerando la natura unica del MCU, dove le morti non sono sempre definitive.

La morte di Ramonda e il suo impatto emotivo

Nel sequel del 2022, Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda ha subito un destino drammatico, sacrificandosi durante l’attacco di Namor al Wakanda per salvare Riri Williams. Questo momento ha lasciato un’impronta profonda nel cuore degli spettatori, sottolineando il legame emotivo che si era creato tra il pubblico e il personaggio. La morte di Ramonda non è stata solo un colpo per i protagonisti, ma ha anche rappresentato una perdita significativa per l’intero universo narrativo del film. La sua figura, forte e carismatica, ha guidato il Wakanda in tempi difficili e la sua scomparsa ha aperto interrogativi sul futuro del regno e dei suoi abitanti.

Nel Marvel Cinematic Universe, le morti non sono sempre definitive. Personaggi come Loki e Gamora hanno dimostrato che esistono modi per riportare in vita i defunti, sia attraverso viaggi nel tempo che attraverso dimensioni alternative. Questo lascia spazio a speculazioni su come Ramonda potrebbe tornare, rendendo la sua morte meno definitiva di quanto possa sembrare.

Il piano ancestrale e le possibilità di un ritorno

Durante un’apparizione al programma Good Morning America, Angela Bassett ha discusso del suo ultimo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, ma la conversazione è rapidamente passata a Black Panther. I conduttori hanno menzionato la presenza di Michael B. Jordan, noto per il suo ruolo di Killmonger, alla première del film, suggerendo la possibilità di un terzo capitolo. Bassett ha risposto con entusiasmo, esprimendo il suo desiderio di tornare nel ruolo di Ramonda, affermando che “potrebbe succedere tramite il Piano Ancestrale“.

Il Piano Ancestrale è un concetto centrale nel Wakanda, rappresentando un aldilà mistico dove i sovrani e i guerrieri possono continuare a esistere e guidare i vivi. Abbiamo già visto esempi di questo nel MCU, come nel caso di T’Challa che incontra suo padre e Shuri che si confronta con Killmonger. La possibilità di un’apparizione di Ramonda in questo reame spirituale non è quindi da escludere, e potrebbe offrire un’opportunità unica per esplorare ulteriormente il suo personaggio e il suo legame con la famiglia reale.

L’entusiasmo dei fan e il futuro del personaggio

Angela Bassett ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua performance in Wakanda Forever, evidenziando l’impatto della sua interpretazione. La sua capacità di trasmettere emozioni profonde ha colpito il pubblico e i critici, rendendo il suo personaggio ancora più memorabile. La possibilità di rivederla nel ruolo di Ramonda, anche solo per una breve apparizione, è qualcosa che molti fan del franchise attendono con ansia.

Bassett ha concluso la sua intervista affermando: “Lo vogliamo. Tutti vogliono che accada.” Questa affermazione ha riacceso le speranze dei fan, che continuano a immaginare come il ritorno della Regina Ramonda potrebbe influenzare la trama di Black Panther 3 e il futuro del Wakanda. Con il suo carisma e la sua forza, Ramonda ha lasciato un segno indelebile, e la sua eventuale resurrezione nel Piano Ancestrale potrebbe rappresentare un momento di grande impatto emotivo per il pubblico e per i personaggi del film.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!