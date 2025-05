Angela Bassett: i film imperdibili in streaming dell’icona del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Angela Bassett, attrice due volte candidata all’Oscar, torna a far parlare di sé con la sua partecipazione all’episodio finale della saga di Ethan Hunt, “Mission: Impossible – The Final Reckoning“. Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, Bassett si è affermata come una delle figure più influenti del cinema contemporaneo. In questo articolo, esploreremo cinque dei suoi film più significativi disponibili in streaming, che evidenziano il suo straordinario talento e la sua versatilità come attrice.

Boyz n the hood – Strade violente

“Boyz n the Hood – Strade violente” è un dramma che ha segnato un punto di svolta nella rappresentazione della vita nei quartieri afroamericani di Los Angeles. Diretto da John Singleton, il film ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior regista, rendendo Singleton il primo regista afroamericano a raggiungere tale traguardo. La storia segue le vite di tre giovani amici, interpretati da attori come Ice Cube e Cuba Gooding Jr., mentre navigano tra le sfide della violenza e della povertà. Angela Bassett interpreta il ruolo di Reva Devereaux, la madre di uno dei protagonisti, offrendo una performance intensa e memorabile. La pellicola è stata acclamata dalla critica e ha avuto un impatto duraturo sulla cultura popolare, diventando un classico del genere. È disponibile su piattaforme come Rakuten TV, Google Play e Amazon Prime Video.

Malcolm x

In “Malcolm X“, Angela Bassett offre una delle sue interpretazioni più potenti accanto a Denzel Washington, che interpreta il ruolo del famoso attivista per i diritti civili. Diretto da Spike Lee, il film è una biografia che esplora la vita e le lotte di Malcolm X, un personaggio complesso e controverso nella storia americana. La performance di Bassett nel ruolo di Betty Shabazz, la moglie di Malcolm, è stata acclamata e le è valsa una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. La pellicola è un’opera monumentale che affronta temi di razzismo, giustizia e identità, rendendola un capolavoro del cinema. “Malcolm X” è disponibile su Rakuten TV, Google Play e Amazon Prime Video.

Tina – What’s love got to do with it

Angela Bassett ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua straordinaria interpretazione di Tina Turner in “Tina – What’s Love Got to Do with It“. Questo biopic racconta la vita della leggendaria cantante, dalle sue umili origini fino al successo mondiale. La performance di Bassett è caratterizzata da una grande intensità emotiva e fisica, catturando l’essenza di Tina Turner. Accanto a lei, Laurence Fishburne interpreta Ike Turner, offrendo una performance altrettanto potente. Il film, pur seguendo le convenzioni del genere biografico, riesce a coinvolgere il pubblico grazie alla chimica tra i due protagonisti e alla colonna sonora coinvolgente. “Tina” è disponibile su Disney+.

Mission: impossible – fallout

“Mission: Impossible – Fallout” rappresenta l’esordio di Angela Bassett nella celebre saga di spionaggio. In questo capitolo, il personaggio di Bassett, il direttore della CIA, gioca un ruolo cruciale in una trama ricca di azione e colpi di scena. Il film, diretto da Christopher McQuarrie, è stato un enorme successo commerciale e ha ricevuto elogi per le sue sequenze d’azione mozzafiato e la sceneggiatura ben congegnata. Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, guida un cast di supporto di alto livello, tra cui Henry Cavill e Rebecca Ferguson. La presenza di Bassett aggiunge ulteriore spessore al film, contribuendo a rendere “Fallout” uno dei capitoli più memorabili della saga. È disponibile su piattaforme come Rakuten TV, Google Play e Amazon Prime Video.

Black panther

“Black Panther” è un film che ha segnato un’importante pietra miliare nel panorama cinematografico, non solo per la sua rappresentazione della cultura africana, ma anche per il suo impatto sociale. Angela Bassett interpreta Ramonda, la madre di T’Challa, il protagonista interpretato da Chadwick Boseman. Diretto da Ryan Coogler, il film affronta temi di identità, responsabilità e giustizia, mentre racconta la storia del regno di Wakanda. “Black Panther” ha ricevuto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, e ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. La performance di Bassett, insieme a un cast di talento, ha contribuito a rendere questo film un fenomeno culturale. È disponibile su Rakuten TV, Google Play e Disney+.

