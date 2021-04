Variety ha appreso in esclusiva che Bassett Vance Productions, la società di produzione formata da Angela Bassett e Courtney B. Vance, ha assunto Lynnette Ramirez come responsabile dello sviluppo.

Angela Bassett è entusiasta di accogliere Lynnette nel team

Ramirez ha il compito di trovare e sviluppare storie diverse con una forte enfasi sulle voci BIPOC davanti e dietro la telecamera per più piattaforme. Il primo di questi progetti sarà annunciato nelle prossime settimane. Lavorerà al fianco di Dwayne Johnson-Cochran, partner di produzione di Bassett Vance Productions. Lo scorso autunno, Bassett Vance Productions è stata annunciata come una delle società partner del programma di sviluppo di ViacomCBS MTV Entertainment Group per BIPOC e registe donne.

“Siamo entusiasti che Lynnette sia entrata a far parte del nostro team”, hanno detto Bassett. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di raccontare storie fantastiche per tutti gli schermi. Lynnette vanta oltre 20 anni di vasta esperienza e successo in questo settore, oltre alla passione per la narrazione creativa e potente. Con Lynnette alla guida del nostro team di sviluppo, le possibilità sono davvero illimitate “.

Voci e visioni uniche

Ramirez arriva alla Bassett Vance Productions da 20k, una CBS Television Studios Co., dove era dirigente senior per lo sviluppo. In precedenza, ha collaborato con Very Tall Productions, i produttori di “Red Table Talk” di Facebook Watch. Dal 2012 al 2016 è stata vicepresidente senior dei contenuti originali per Fuse Media, dove ha supervisionato tutte le serie nuove e di ritorno per la rete. Ramirez è stata anche vicepresidente senior dello sviluppo e della produzione per George Lopez Presents, oltre a produrre i suoi film indipendenti originali.

“Non vedo l’ora di lavorare con Angela e Courtney mentre costruiamo Bassett Vance Productions in una casa per voci e visioni uniche, stimolanti e avvincenti”, ha detto Ramirez. “Riconosciamo di avere una reale opportunità di creare una casa incredibilmente speciale per i creatori di contenuti che desiderano raccontare una moltitudine di storie straordinarie che si spingono oltre i confini, aumentano la consapevolezza ed espandono la nostra curiosità per le generazioni a venire”.

Maria Bruna Moliterni

30 ⁄ 04 ⁄ 2021