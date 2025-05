Andy Serkis parla di The Batman 2: attese e sviluppi sul sequel dell’epica saga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per il sequel di “The Batman” continua a crescere, con notizie sempre più incoraggianti riguardo alla sceneggiatura. Andy Serkis, noto per il suo ruolo di Alfred Pennyworth e per la sua lunga collaborazione con il regista Matt Reeves, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul film durante il Fan Expo Philadelphia 2025. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sul rapporto tra Alfred e Bruce Wayne, promettendo un approfondimento significativo nel prossimo capitolo della saga.

Il rapporto complesso tra Alfred e Bruce

Nel corso della sua partecipazione all’evento, Andy Serkis ha descritto il legame tra Alfred e Bruce Wayne come una dinamica affascinante e complessa. Ha sottolineato come il personaggio di Alfred, pur non avendo un istinto paterno naturale, si sforzi di assumere un ruolo di guida per Bruce. Serkis ha affermato: “Ciò che ho amato di quello che Matt ha creato nell’ultimo film è stata questa sensazione di un tutore che non ha un briciolo di istinto paterno per lui, e che comunque cerca di essere un padre che non potrà mai essere.” Questa descrizione evidenzia la profondità emotiva del loro rapporto, dove Alfred si sente inadeguato e deluso nel non riuscire a soddisfare le aspettative di Bruce.

L’attore ha continuato a esplorare le competenze di Alfred, che, grazie al suo passato militare, è in grado di insegnare a Bruce le tecniche di combattimento e le strategie necessarie per affrontare il crimine. Tuttavia, Serkis ha messo in evidenza la mancanza di una connessione emotiva autentica, affermando: “L’unica cosa che non riesce a fare è provare un vero sentimento paterno per lui.” Questa tensione tra abilità pratiche e affetto emotivo potrebbe costituire un tema centrale nel sequel.

Un’esplorazione più profonda nel sequel

Serkis ha espresso il desiderio di vedere un’esplorazione più approfondita di questo aspetto del rapporto tra Alfred e Bruce nel prossimo film. Ha dichiarato: “Nel prossimo film vorrei vedere un’esplorazione approfondita di questo aspetto e poi andare oltre…” Questa affermazione suggerisce che il sequel potrebbe non solo continuare la storia di Batman, ma anche approfondire le dinamiche familiari e le relazioni interpersonali, rendendo il racconto ancora più ricco e complesso.

L’attore ha anche accennato alla sua curiosità riguardo alla direzione che Matt Reeves intende prendere con la trama. “Voglio dire, non so nulla della storia o di dove Matt lo stia portando,” ha confessato, ma ha manifestato il desiderio di vedere il loro rapporto evolvere verso una forma ancora più intensa e drammatica. Questo potrebbe indicare che il sequel non si limiterà a ripetere gli schemi narrativi del primo film, ma cercherà di innovare e sorprendere il pubblico.

Progetti futuri di Andy Serkis

Oltre al suo ruolo in “The Batman 2”, Andy Serkis ha in programma di dirigere “Il signore degli anelli: La Caccia a Gollum”. In questo progetto, tornerà anche a interpretare Gollum, un personaggio iconico che ha già interpretato in precedenza. Entrambi i film sono attesi nel 2027, con “La Caccia a Gollum” previsto per dicembre e “The Batman 2” per ottobre. La sovrapposizione di questi due progetti potrebbe rappresentare un periodo molto impegnativo per Serkis, ma anche un’opportunità unica per esplorare due universi narrativi così diversi.

Le dichiarazioni di Andy Serkis offrono uno spaccato interessante sul futuro di “The Batman 2”, evidenziando l’importanza del rapporto tra Alfred e Bruce e la possibilità di un’evoluzione significativa della trama. Con l’attesa che cresce, i fan possono solo immaginare come si svilupperà questa storia e quali sorprese riserverà il sequel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!