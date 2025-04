Andrew Garfield parla del suo possibile ritorno come Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente partecipazione di Andrew Garfield al Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi ha riacceso le speranze dei fan riguardo a un suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe . L’attore, noto per aver interpretato Peter Parker in due film della saga di Spider-Man, ha condiviso le sue riflessioni sul personaggio e sulle condizioni che lo porterebbero a tornare nel ruolo iconico.

Le dichiarazioni di Andrew Garfield sul suo amore per Spider-Man

Durante l’evento di Abu Dhabi, Andrew Garfield ha risposto a diverse domande dei fan, esprimendo il suo affetto per il personaggio di Spider-Man. “Ho amato interpretare Spider-Man“, ha affermato, sottolineando quanto fosse significativo per lui vestire i panni dell’eroe. Garfield ha poi aggiunto che sarebbe entusiasta di tornare a interpretare il personaggio, ma solo a determinate condizioni.

L’attore ha chiarito che per lui sarebbe fondamentale che il ritorno fosse caratterizzato da un approccio originale e innovativo. “Penso che dovrebbe essere davvero strano. Mi piacerebbe fare qualcosa di davvero unico, insolito e sorprendente”, ha dichiarato. Garfield ha citato come esempio la libertà creativa presente nei film animati dello Spider-Verse, suggerendo che un progetto simile potrebbe stimolarlo a tornare nel ruolo.

Il futuro di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe

Il prossimo film di Spider-Man, intitolato “Spider-Man: Brand New Day“, è atteso nei cinema americani il 31 luglio 2026, con Tom Holland protagonista. Nonostante le dichiarazioni di Garfield nel settembre 2024, in cui aveva smentito un suo coinvolgimento nel progetto, i fan non possono escludere la possibilità di una sua apparizione in futuri film del MCU, come “Avengers: Doomsday” e “Secret Wars“.

Questi due lungometraggi, diretti dai fratelli Russo, promettono di avere un cast eccezionale. Durante una diretta su YouTube, i responsabili della Marvel hanno rivelato che la lista degli attori coinvolti è ancora in fase di completamento, lasciando aperta la porta a sorprese e colpi di scena. La presenza di Garfield, sebbene non confermata, potrebbe rappresentare un elemento di grande interesse per i fan, che attendono con ansia ulteriori sviluppi.

Le aspettative dei fan e il potenziale ritorno di Garfield

Il possibile ritorno di Andrew Garfield nel MCU ha suscitato un forte interesse tra i fan, che sperano di rivedere l’attore nel ruolo di Spider-Man. La sua interpretazione del personaggio ha lasciato un segno profondo e molti apprezzano la sua visione unica di Peter Parker. Le dichiarazioni recenti di Garfield hanno alimentato le speculazioni, rendendo il futuro del personaggio ancora più intrigante.

Con l’uscita di “Spider-Man: Brand New Day” e i progetti futuri del MCU, i fan continueranno a seguire con attenzione ogni notizia riguardante il cast e le possibili apparizioni di Garfield. La Marvel ha dimostrato di saper sorprendere il pubblico con colpi di scena inaspettati, e la possibilità di un ritorno di Garfield potrebbe rappresentare uno di questi momenti memorabili.

