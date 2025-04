Andrea Rizzoli annuncia una pausa dalla televisione: “Voglio tornare a fare l’autore”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Andrea Rizzoli, noto per il suo legame con l’attrice Eleonora Giorgi, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo televisivo. Ospite del programma “La volta buona” giovedì 24 aprile, Rizzoli ha rivelato la sua intenzione di allontanarsi dalle apparizioni sul piccolo schermo per dedicarsi ad altre attività professionali. Questa scelta arriva in un momento delicato, dopo la scomparsa della madre, avvenuta il 3 marzo.

La decisione di allontanarsi dalla televisione

Durante l’intervista con Caterina Balivo, Andrea Rizzoli ha condiviso i suoi pensieri riguardo alla sua carriera e al suo futuro. “Sono stato felicissimo di aver promosso il libro e di aver potuto parlare di mamma, però io faccio l’autore, lo sceneggiatore, produco contenuti, non voglio diventare io stesso un contenuto”, ha dichiarato. Queste parole evidenziano il desiderio di Rizzoli di rimanere fedele alla sua professione, piuttosto che diventare un personaggio pubblico a tempo pieno.

La conduttrice ha chiesto se questa fosse la sua ultima apparizione in televisione, e Rizzoli ha risposto con sincerità: “Direi di sì, io non vorrei diventare come l’ospite in casa che dopo alcuni giorni puzza”. Questa metafora sottolinea il suo desiderio di non sovraesporsi e di mantenere un certo distacco dal mondo dello spettacolo. Rizzoli ha poi continuato a riflettere sull’eredità di sua madre, affermando che “la gente ha un ricordo bellissimo di mamma Eleonora“.

Il ricordo di Eleonora Giorgi

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto profondo nella vita di Andrea e dei suoi familiari. Rizzoli ha voluto rendere omaggio alla madre, sottolineando che lui e i suoi fratelli hanno sempre cercato di onorare i desideri della madre fino alla fine. “Credo che adesso ognuno deve tornare ai propri mestieri”, ha affermato, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare e a perseguire le proprie passioni.

Rivolgendosi direttamente a Caterina Balivo, Rizzoli ha aggiunto: “Se tra un anno vorrai chiamarmi per ricordare mamma, io verrò, ma voglio dare spazio anche ad altre storie”. Questa affermazione dimostra la sua volontà di non monopolizzare l’attenzione e di lasciare spazio ad altre narrazioni e professionisti nel panorama televisivo.

Un futuro da autore e sceneggiatore

Andrea Rizzoli ha chiarito che la sua vera vocazione rimane quella di autore e sceneggiatore. “Ci sono professionisti molto più abili di me, io faccio altro”, ha concluso, ricevendo applausi dal pubblico presente in studio. Questa affermazione riflette un atteggiamento umile e consapevole, in cui Rizzoli riconosce il valore degli altri nel settore e la necessità di diversificare le proprie esperienze professionali.

Con questa pausa, Rizzoli intende concentrarsi su progetti che riflettono la sua vera identità artistica, lontano dai riflettori. La sua decisione di allontanarsi dalla televisione rappresenta un passo significativo verso una carriera che si fonda su contenuti originali e creativi, piuttosto che sulla notorietà personale.

