Andrea Iervolino produce Captivated: un nuovo film sul rapimento di John Paul Getty III

Il produttore Andrea Iervolino ha recentemente annunciato il suo coinvolgimento nel film “Captivated”, che vede la partecipazione di star del calibro di Al Pacino e Katie Holmes. Questa pellicola offre una visione inedita del rapimento di John Paul Getty III, un evento che ha già ispirato altre opere, tra cui “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott. Le riprese di “Captivated” sono programmate per iniziare a Roma alla fine del mese, generando grande attesa tra gli appassionati di cinema.

La trama di Captivated

“Captivated”, diretto da Dito Montiel, noto per il suo lavoro in “Guida per riconoscere i tuoi santi”, si concentra sul rapimento di Getty III avvenuto nel 1973. La storia esplora il complesso legame tra Saro Mammoliti, un boss della mafia calabrese interpretato da Al Pacino, e Gail Getty, la madre di Getty III, a cui dà vita Katie Holmes. La sinossi del film descrive i due personaggi come “due anime provenienti da mondi completamente diversi, attirate l’una dall’altra da una tragedia che cambierà per sempre le loro vite”. Questo legame inaspettato si sviluppa in un contesto di tensione psicologica e desiderio, trasformando la loro interazione in una sorta di partita a scacchi che arricchisce il mistero del rapimento.

Un cast di talento e cambiamenti nel progetto

Inizialmente, Toby Kebbell era stato scelto per interpretare il giovane Mammoliti, ma ha recentemente rinunciato al ruolo, come confermato da un rappresentante di Iervolino. Attualmente, Meadow Walker e Dermot Mulroney sono in trattative per unirsi al cast di “Captivated”, sebbene i loro ruoli non siano stati ancora specificati. La presenza di attori di spicco come Pacino e Holmes, insieme a potenziali nuove aggiunte, promette di elevare ulteriormente la qualità del film.

Le parole di Andrea Iervolino

Andrea Iervolino, amministratore delegato della Andrea Iervolino Company, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza della narrazione e della visione artistica di Montiel. “Siamo orgogliosi di far parte di un progetto con una narrazione così potente, un cast eccezionale e una visione registica forte e personale”, ha dichiarato Iervolino. La sua azienda, recentemente costituita dopo la separazione dall’ex partner commerciale Monica Bacardi, si sta affermando nel panorama cinematografico con produzioni di alto profilo.

“Captivated” si preannuncia come un’opera significativa nel panorama cinematografico contemporaneo, portando sul grande schermo una storia di grande impatto emotivo e sociale. Con le riprese che inizieranno a breve, l’attenzione è rivolta a come questo progetto si svilupperà e quali nuove prospettive offrirà sulla vicenda di Getty III.

