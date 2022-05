Andor: ecco il trailer della serie Disney con Diego Luna

É stato rilasciato il trailer di “Andor”, serie della Disney che sarà presentata in anteprima entro la fine dell’estate.

Andor: la serie prequel di “Rogue One”

Dopo una pausa durata due anni a causa della pandemia, Star Wars Celebration è in pieno svolgimento per la gioia dei fan di “Star Wars” che possono conoscere molti nuovi contenuti, incluse alcune chicche sulla prossima serie prequel di “Rogue One” dal titolo “Andor”, incentrata sul personaggio interpretato da Diego Luna. Questa serie è ambientata nei primi giorni della ribellione e spiegherà cosa ha attirato Cassian Andor nella ribellione galattica, trasformandolo da un nichilista egoista a un martire disinteressato che muore insieme a Jyn Erso (Felicity Jones) in “Rogue One”.

Nel teaser mostrato al Celebration Stage, vediamo dunque Cassian Andor negli anni precedenti la narrazione di “Rogue One” del 2016. Anche se sono passati sei anni dall’uscita del film, Luna sembra aver mantenuto lo stesso aspetto e la stessa verve per calarsi nel suo personaggio.

Gli altri del cast

Secondo quanto affermato da Stellan Skarsgård in un’intervista svedese, oltre a Diego Luna, i fan di “Rogue One” potranno vedere Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma e Forest Whitaker in quelli di Saw Gerrera. Oltre a Skarsgård, Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough e Robert Emms si sono aggiunti al cast in ruoli attualmente sconosciuti.

Lo showrunner di “Andor” è lo sceneggiatore Tony Gilroy, che scriverà la serie con suo fratello Dan Gilroy e con Beau Willimon. Toby Haynes, già regista di “Black Mirror”, ha diretto l’episodio pilota, così come altri due episodi, insieme a Ben Caron e Susanna White, che sono stati annunciati come registi per la stagione di 12 episodi.

All’inizio di quest’anno, Skarsgård ha confermato che “Andor” sarà una serie di almeno due stagioni: la prima stagione conterrà 12 episodi e sarà presentata in anteprima su Disney + il 31 agosto.

Andor: il trailer

Roberta Rosella

27/05/2022