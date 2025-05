Andor 2: La scena controverso di Mon Mothma e il riferimento a Star Wars Rebels

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Andor“, che continua a espandere l’universo di Star Wars, ha recentemente suscitato dibattito tra i fan per una scena chiave nell’episodio 9. In questo episodio, Mon Mothma pronuncia un discorso al Senato che sembra contraddire quanto visto in “Star Wars Rebels“. L’autore Tony Gilroy ha fornito chiarimenti su questa scelta creativa, rivelando le motivazioni dietro il suo approccio narrativo.

La scena cruciale di Mon Mothma

Nell’episodio 9 di “Andor“, Mon Mothma, interpretata da Genevieve O’Reilly, tiene un discorso appassionato al Senato, contestando la versione ufficiale degli eventi accaduti su Ghorman. Con parole incisive, avverte i presenti del pericolo imminente rappresentato dall’Imperatore Palpatine, affermando: “Il mostro che verrà a prenderci presto è l’Imperatore Palpatine“. Questo momento non solo sottolinea il coraggio di Mon, ma la mette anche in una posizione di vulnerabilità, attirando l’attenzione degli agenti dell’ISB, che cercano di zittirla. Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, interviene per aiutarla a fuggire, portandola su Yavin 4 per unirsi alla Ribellione.

Questa sequenza è stata descritta come un’ora di televisione straordinaria, ma ha sollevato interrogativi tra i fan riguardo alla coerenza con il canone di Star Wars. Nella serie animata “Star Wars Rebels“, Mon Mothma tiene un discorso diverso, trasmesso in tutta la Galassia, prima di essere salvata dallo Squadrone Oro. La discrepanza tra le due versioni ha spinto i fan a chiedersi come si inserisca questa nuova narrazione nel contesto più ampio dell’universo di Star Wars.

Le dichiarazioni di Tony Gilroy

Tony Gilroy, lo showrunner di “Andor“, ha affrontato la questione in un’intervista con Entertainment Weekly. Ha spiegato che lui e suo fratello Dan, sceneggiatore della serie, non volevano sentirsi vincolati dalla narrazione di “Star Wars Rebels“. “Abbiamo un po’ dirottato il canone”, ha dichiarato Gilroy, ammettendo che la loro intenzione era quella di esplorare nuove direzioni per i personaggi, piuttosto che attenersi rigidamente a quanto già stabilito.

Gilroy ha rivelato che, mentre il canone prevede che Mon venga salvata dallo Squadrone Oro, lui e Dan hanno voluto dare una nuova interpretazione a quel momento. “Danny mi ha chiesto: ‘Devo attenermi a questo fott** discorso?'” ha raccontato. Invece di ignorare il messaggio ispiratore di Mon, hanno immaginato che, dopo il suo primo discorso, Cassian potesse portarla in un luogo sicuro, dove Luthen Rael avrebbe potuto organizzare il suo trasporto con lo Squadrone Oro. Questo avrebbe implicato che Mon Mothma pronunciasse un secondo discorso, mantenendo così una certa coerenza con il materiale originale.

La reazione dei fan e il successo della serie

Nonostante le controversie legate a questa scelta narrativa, i fan hanno accolto positivamente l’episodio 9 di “Andor“. Con un punteggio di 9.9 su IMDb, la serie ha dimostrato di avere un forte seguito e di saper coinvolgere il pubblico. La capacità di “Andor” di affrontare temi complessi e di esplorare le sfide morali dei personaggi ha contribuito a creare un legame emotivo con gli spettatori.

La scena di Mon Mothma rappresenta un esempio di come la serie stia cercando di espandere la narrazione di Star Wars, offrendo nuove prospettive e approfondimenti sui personaggi già noti. Con il suo mix di dramma e azione, “Andor” continua a conquistare il pubblico, mantenendo viva l’attenzione su un universo amato da generazioni.

