Andie MacDowell nel cast della serie tv “Quattro matrimoni e un funerale”

L’attrice americana Andie MacDowell ha detto sì ai produttori Mindy Kaling e Matt Warburton ed è entrata a far parte del cast del remake televisivo di “Quattro matrimoni e funerale”.

Andie MacDowell nei panni di Mrs. Howard nella serie tv “Quattro matrimoni e un funerale

Hulu ha deciso, come svela Deadline in esclusiva, di produrne un reboot seriale di “Quattro matrimoni e un funerale”, in cui apparirà anche la star che interpretava l’iconica Carrie, Andie MacDowell.

La trama del film originale diretto da Mike Newell, da cui prende spunto la serie tv, seguiva le vicende di Charlie uno scapolo d’oro che continua a partecipare ai matrimoni dei suoi amici, ma, lui a differenza degli altri membri dei suoi coetanei non sembrava essere portato per la monogami, finché un giorno non incontrò l’americana Carrie, che gli fa perdere la testa e forse anche cambiare idea sull’amore eterno.

La nuova storia su cui si basa la serie televisiva, invece, racconterà di quattro amici americani, Maya, Craig, Ainsley e Duffy, che si ritroveranno per un matrimonio a Londra. Ma dopo un evento inatteso, avvenuto proprio durante la cerimonia, ciascuno di loro dovrà rimettere in discussione la propria vita. La bella attrice Andie MacDowell dovrà, per questo show a differenza del film originale, cimentare nei panni di Mrs. Howard, madre di Ainsley, uno dei quattro amici statunitensi.

La serie “Quattro matrimoni e un funerale” è in lavorazione: Mindy Kaling e Matt Warburton si stanno occupando del copione e della produzione, affiancati da MGM Television (che detiene i diritti del film) e Universal TV.

Nel cast di questo nuovo progetto televisivo oltre alla MacDowell, troviamo anche Rebecca Rittenhouse, nella parte di Ainsley, Brandon Mychael Smith, in quella di Craig, e Nathalie Emmanuel e in quella di Jess.

Non abbiamo ancora date precise sul rilascio del nuovo progetto sulla piattaforma Hulu, che ha sfornato già successi come The Handmaid’s Tale, ma probabilmente avverrà nel corso del 2019.

Chiara Broglietti

23/11/2018