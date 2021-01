“And Tomorrow the Entire World”: Netflix distribuirà il film tedesco presentato agli Oscar 2021

“And Tomorrow the Entire World” è stato scelto dalla Germania per rappresentare il Paese ai prossimi Oscar

Netflix si aggiudica i diritti per la distribuzione di “And Tomorrow the Entire World”

Il colosso dello streaming ha da poco comunicato di essersi aggiudicato i diritti per la distribuzione in gran parte del mondo del film tedesco diretto da Julia Von Heinz. La pellicola è stata scelta per rappresentare la Germania nella corsa come Miglior Film Straniero ai prossimi premi Oscar 2021. Ironia della sorte, uno dei pochi Paesi per cui Netflix non ha ottenuto i diritti per la distribuzione della pellicola è proprio la Germania.

“And Tomorrow the Entire World” era stato presentato in anteprima durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia

La pellicola era stata presentata lo scorso settembre durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La protagonista del film è Luisa, ragazza ventenne che si unisce al movimento Antifa per protestare contro una rivolta neonazista. La lotta politica intrapresa dalla ragazza si intreccerà con i sentimenti d’amore provati da Luisa nei confronti di Alfa, un altro attivista anti-fascista.

La decisione di presentare la pellicola come rappresentante della Germania nella corsa agli Oscar ha suscitato polemiche in patria

Il film è stato duramente criticato dai membri del partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD). A novembre quattro parlamentari del partito avevano richiesto un’ inchiesta parlamentare sui finanziamenti pubblici erogati dal Governo per realizzare la pellicola, che ammontavano a 496.000 euro. Inoltre il simbolo del partito contro cui i manifestanti protestano – Liste 14 – è praticamente uguale a quello di AfD. Secondo AfD, inoltre, la pellicola mostra un’immagine distorta degli appartenenti al movimento Antifa. Per questi motivi, secondo il partito, “è inconcepibile che questo film sia stato sostenuto da finanziamenti nazionali e che sia stato selezionato come contributo della Germania agli Oscar del 2021”.