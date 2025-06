“Ancora un’estate”: il thriller erotico di Catherine Breillat in prima TV su Cielo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Ancora un’estate“, diretto da Catherine Breillat, rappresenta un’opera audace e provocatoria che esplora tematiche complesse come la relazione tra adulti e adolescenti, l’identità e le ipocrisie della società borghese. In onda questa sera alle 21.15 su Cielo, il film si distacca dalla tradizionale rappresentazione del cinema, offrendo una visione profonda e sfumata delle dinamiche familiari e sociali. Con una trama che ruota attorno a una relazione proibita, il film promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua narrazione intensa e i suoi personaggi ben delineati.

La trama di “Ancora un’estate”

La protagonista, Anne, è interpretata da Léa Drucker, una stimata avvocata specializzata nella tutela dei minori. Il suo lavoro, pur essendo di grande importanza sociale, la espone a situazioni emotivamente gravose, in quanto si occupa di bambini e adolescenti che hanno subito abusi e maltrattamenti. Per preparare i suoi assistiti a affrontare i processi, Anne deve sottoporli a interrogatori dettagliati e sfiancanti, che mettono a nudo le loro esperienze intime e sessuali.

La vita privata di Anne è altrettanto complessa. È madre adottiva di due bambine asiatiche e seconda moglie di Pierre, interpretato da Olivier Rabourdin, un direttore delle risorse umane di una grande azienda. La loro esistenza nella campagna francese sembra scorrere tranquilla fino all’arrivo di Théo, il problematico figliastro di Pierre. Théo, un diciassettenne intelligente ma ribelle, ha recentemente affrontato problemi legali a causa di un’aggressione a un’insegnante. Pierre, sentendosi in colpa per aver trascurato il ragazzo, decide di accoglierlo in casa, dando inizio a una serie di eventi che cambieranno le vite di tutti i protagonisti.

Con il passare del tempo, Anne e Théo iniziano a conoscersi meglio, creando un legame che si trasforma in una relazione intima e complicata. Questa connessione, pur essendo carica di tensione e desiderio, è destinata a mettere in discussione le fondamenta della loro vita familiare e a scatenare una serie di conflitti emotivi e morali.

La recensione del film e le tematiche affrontate

“Ancora un’estate” segna il ritorno di Catherine Breillat al cinema dopo un decennio di assenza, e il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Si tratta di un remake del film danese “Dronningen“, diretto da May el-Toukhy, ma mantiene la poetica distintiva di Breillat, che esplora la sessualità e il desiderio femminile. In questo thriller erotico, la regista riesce a ribaltare i ruoli tradizionali di genere, mettendo in luce non solo la relazione tra Anne e Théo, ma anche le dinamiche più ampie della società borghese.

Il film affronta la perdita di identità degli adulti, che si trovano incapaci di essere figure di riferimento per i giovani, e mette in evidenza le ambiguità e le contraddizioni delle loro scelte. La relazione tra Anne e Théo diventa il catalizzatore che smantella le ipocrisie del nucleo familiare, rivelando come il loro legame, pur essendo intenso, non possa avere un futuro stabile. La regista evita di mostrare esplicitamente la nudità, preferendo suggerire e lasciare spazio all’immaginazione dello spettatore, creando un’atmosfera di tensione e introspezione.

Il finale aperto e le sue implicazioni

Il film si distingue per la sua narrazione avvincente e per la complessità dei suoi personaggi. Fin dalle prime scene, il carattere di Anne emerge chiaramente, mostrando una donna forte e determinata, ma anche vulnerabile. Durante un interrogatorio, Anne si trova a porre domande intime a un’adolescente, rivelando la sua professionalità ma anche la sua ambivalenza emotiva. La sua attrazione per Théo è alimentata dalla ricerca di evasione da una vita priva di stimoli, ma non si tratta di una semplice dinamica di predazione.

Quando Théo rivela il loro segreto al padre, la situazione si complica ulteriormente. Anne si trova accusata di incesto e di manipolazione, e la sua abilità nel gestire la verità e la menzogna diventa cruciale per la sua sopravvivenza sociale e legale. Il film si conclude con un finale aperto, lasciando il pubblico a riflettere sulle scelte dei personaggi e sulle conseguenze delle loro azioni. Théo viene mandato in collegio, mentre Anne affronta le sue responsabilità, ma la domanda rimane: quanto durerà il suo ritorno alla normalità?

“Ancora un’estate” si presenta come un’opera cinematografica che invita a una riflessione profonda sulle relazioni umane, le convenzioni sociali e le sfide dell’identità, rendendolo un film da non perdere per gli appassionati di cinema d’autore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!