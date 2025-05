Analisi della seconda stagione di The Last of Us: episodi, punteggi e reazioni della critica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La seconda stagione di The Last of Us ha recentemente concluso il suo percorso, portando sullo schermo una parte della storia tratta da The Last of Us – Parte II, il videogioco di Naughty Dog rilasciato su PlayStation 4 nel 2020. Con tutti gli episodi ora disponibili su NOW e Sky, è interessante analizzare quali puntate hanno riscosso maggiore successo tra il pubblico e quali, invece, hanno suscitato critiche più negative.

Episodi meno apprezzati: il quarto e il finale di stagione

Tra gli episodi che hanno ricevuto le valutazioni più basse, il quarto, intitolato Day One, si distingue con un punteggio di 6,2 su 10, basato su 33.059 recensioni su IMDB. Questo episodio ha deluso le aspettative di molti fan, non riuscendo a catturare l’attenzione come le puntate precedenti. Subito sopra, il finale di stagione, Convergence, ha ottenuto un punteggio di 6,7 su 10, con oltre 11.000 recensioni. Questo episodio ha diviso il pubblico, in quanto ha cercato di condensare una quantità significativa di eventi in un’unica puntata, lasciando alcuni spettatori insoddisfatti per la rapidità con cui sono stati trattati temi complessi.

Episodi controversi: il terzo e il primo

Un altro episodio che ha suscitato discussioni è il terzo, il quale segue le drammatiche vicende della seconda puntata, in cui Ellie esprime il desiderio di vendetta nei confronti degli abitanti di Jackson. Questo episodio ha raggiunto un punteggio di 6,9 su 10, con 26.572 recensioni. La sua ricezione è stata contrastante, con alcuni che hanno apprezzato la profondità emotiva, mentre altri hanno trovato la narrazione poco convincente.

L’episodio di apertura, Future Days, ha ottenuto un punteggio migliore, pari a 7,3 su 10. In questa puntata, gli spettatori vengono immediatamente immersi nell’azione frenetica che caratterizza l’universo di The Last of Us, stabilendo il tono per il resto della stagione.

I migliori episodi: emozioni e punteggi alti

Passando ai migliori episodi della stagione, il quinto, Feel Her Love, si colloca al terzo posto con un punteggio di 7,4 su 10, basato su 21.988 recensioni. Questo episodio ha saputo toccare le corde emotive del pubblico, guadagnandosi una posizione di rilievo nella classifica. Al secondo posto, troviamo l’episodio 6, The Price, che ha raggiunto un punteggio notevole di 8,7 su 10. Questo episodio ha colpito per la sua narrazione intensa e per la capacità di esplorare temi complessi legati ai personaggi.

Infine, l’episodio con il punteggio più alto è il secondo, Through the Valley, che ha toccato un incredibile 9,2 su 10. In questa puntata si verificano eventi cruciali che hanno un impatto duraturo sulla trama e sui personaggi, rendendola memorabile per gli spettatori.

La seconda stagione di The Last of Us ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha anche offerto momenti di grande intensità emotiva e narrazioni avvincenti, confermando l’interesse del pubblico per questo universo narrativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!