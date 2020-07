Seth Rogen in “An American Pickle”, on line il trailer del film

É stato rilasciato il trailer di “An American Pickle”, la prima pellicola originale distribuita da HBO Max, interpretata da Seth Rogen e diretta da Brandon Trost, alla sua prima regia in un lungometraggio.

An American Pickle: debutta il lungometraggio firmato HBO

Seth Rogen si sdoppia per la nuova commedia “An American Pickle” e interpreta ben due personaggi collegati dal loro albero genealogico.

Vediamo il trailer aprirsi con delle immagini ambientate nel 1919, quando un uomo dell’Europa dell’Est di nome Herschel Greenbaum, a cui Rogen presta il volto, emigra con sua moglie negli Stati Uniti alla volta del sogno americano, un sogno che si trasformerà in un tuffo in una vasca di cetrioli.

Un giorno, mentre lavora in fabbrica, cade in una vasca di sottaceti e viene messo in salamoia per 100 anni. La salamoia lo preserva perfettamente e quando emerge nell’odierna Brooklyn, scopre che non è invecchiato di un giorno.

Herschel, dopo aver appreso della morte di tutti i suoi parenti stretti, dovrà abituarsi al mondo moderno, generando gag molto divertenti.

Il suo unico parente sopravvissuto è il pronipote, Ben Greenbaum (interpretato dallo stesso Seth Rogen), un programmatore mite che Herschel non riesce nemmeno a capire.

Seth Rogen si sdoppia per la commedia di Century Spanning

Ben, il nipote, nonostante la somiglianza impressionante, si rivelerà l’opposto dell’uomo centenario, un ragazzo dal carattere timido e riservato senza alcun amico, che fa lo sviluppatore di app dopo essere rimasto orfano in seguito a un incidente d’auto dei genitori.

Così i due, divisi da un gap generazionale, culturale e familiare, trovano la chiave di volta del loro rapporto nel dolore che li ha segnati e Herschel si sentirà motivato a tenere fede alla promessa di portare fortuna al nome Greenbaum.

La storia si basa sul racconto di Simon Rich, “Sell Out“, che è stato pubblicato su The New Yorker nel 2013. Rich ha anche scritto la sceneggiatura del film, mentre Rogen, Evan Goldberg e James Weaver hanno partecipato anche come produttori. Trost e Rogen hanno già lavorato insieme su “This Is The End”, “Neighbours”, “The Interview” e “Neighbours 2: Sorority Rising”.

Il film sarà presentato in anteprima su HBO Max il 6 agosto.

Chiaretta Migliani Cavina

06/07/2020