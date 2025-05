Amori e incantesimi 2: Warner Bros annuncia la data di uscita del sequel con Sandra Bullock e Nicole Kidman

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un grande ritorno con il sequel di “Amori e incantesimi“, che vedrà nuovamente sul grande schermo le celebri attrici Sandra Bullock e Nicole Kidman. Warner Bros ha ufficialmente comunicato che il film sarà distribuito nelle sale americane il 18 settembre 2026, suscitando l’entusiasmo dei fan e degli appassionati della storia originale.

Il ritorno delle sorelle Owens

“Amori e incantesimi 2” riprende la narrazione dal romanzo di Alice Hoffman, che nel 1998 aveva già catturato l’attenzione del pubblico. Le protagoniste, Sally e Gillian Owens, interpretate da Bullock e Kidman, sono due sorelle cresciute in una famiglia di streghe, alle prese con le complicazioni della loro eredità magica. Nel primo film, le sorelle affrontavano una maledizione che portava alla morte degli uomini di cui si innamoravano, un tema che aveva colpito profondamente gli spettatori.

Il sequel promette di continuare a esplorare le dinamiche familiari e le sfide che le sorelle devono affrontare, anche se i dettagli specifici della trama rimangono ancora avvolti nel mistero. Warner Bros non ha rivelato se il film seguirà fedelmente la storia raccontata nei libri di Hoffman, lasciando aperte molte domande sul futuro delle sorelle Owens.

La competizione al box office

La data di uscita di “Amori e incantesimi 2” coincide con il rilascio di un altro atteso film, il reboot di “Resident Evil“, diretto da Zach Cregger. Questo confronto tra due titoli di grande richiamo potrebbe influenzare le performance al botteghino, rendendo interessante osservare quale film avrà la meglio tra i due. La presenza di star di alto profilo come Bullock e Kidman potrebbe comunque garantire un buon afflusso di pubblico per il sequel.

I progetti futuri di Warner Bros

La saga delle sorelle Owens avrebbe dovuto espandersi ulteriormente con una serie prequel intitolata “Rules of Magic“, annunciata nel 2019 da HBO. Tuttavia, il progetto non ha mai superato le fasi iniziali di sviluppo, lasciando i fan in attesa di nuove notizie.

Oltre a recitare, Bullock e Kidman assumeranno anche il ruolo di produttrici del film, un aspetto che potrebbe influenzare positivamente la qualità del progetto. La sceneggiatura sarà affidata a Akiva Goldsman, mentre la regia sarà curata da Susanne Bier, regista con cui Kidman ha già collaborato in precedenti produzioni, come “The Undoing – Le verità non dette” e “The Perfect Couple“. Anche Bullock ha lavorato con Bier in “Bird Box“, creando così un team di professionisti esperti e affiatati.

Warner Bros ha già condiviso un teaser per annunciare la data di uscita, aumentando l’attesa per il ritorno delle sorelle Owens e per il loro mondo incantato. Con una combinazione di talento e nostalgia, “Amori e incantesimi 2” si preannuncia come uno dei film più attesi del 2026.

