Amici, il serale del 3 maggio: emozioni, sfide e nuove opportunità per i concorrenti

La puntata del 3 maggio di “Amici” ha regalato momenti di grande intrattenimento e tensione, con sfide avvincenti tra i concorrenti e l’inevitabile eliminazione di uno di loro. La serata ha visto la partecipazione di una giuria di esperti, tra cui Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, e ospiti speciali come Fedez, Clara, Michele Bravi e Francesco Cicchella, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

I momenti salienti della settima puntata

Durante la settima puntata, il clima di competizione si è fatto palpabile, con l’eliminazione di Chiara, che ha dovuto lasciare il programma. Maria De Filippi ha però offerto alla giovane artista la possibilità di entrare nel cast di “Amici” come professionista nella prossima stagione, un’opportunità che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per lei. Jacopo Sol è stato il primo a essere nominato per l’eliminazione, seguito da Francesco e Alessia, che si sono trovati a dover affrontare la dura realtà della competizione.

Il guanto di sfida, un momento cruciale della serata, è stato vinto da Lorella Cuccarini, dimostrando ancora una volta la sua abilità e il suo talento. La tensione è aumentata quando sono stati annunciati i candidati all’eliminazione, con Jacopo Sol che ha dovuto affrontare il verdetto finale della giuria.

Esibizioni e votazioni: il cuore della competizione

La serata è stata caratterizzata da esibizioni emozionanti e sfide avvincenti. Nella prima manche, la squadra di Zerbi e Celentano ha affrontato quella di Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo. Trigno ha aperto le danze con “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni, seguito da Antonia e Jacopo Sol che hanno interpretato “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper. Le votazioni hanno visto Amadeus e Cristiano Malgioglio schierarsi a favore di Jacopo Sol, mentre Elena D’Amario ha deciso di non esprimere il proprio voto.

Francesco ha ballato una variazione sulle note di “Les bourgeois”, mentre Daniele ha proposto una performance su “Some nights” dei Fun. Le votazioni hanno premiato Daniele, ma la squadra di Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo ha avuto la meglio, con Jacopo Sol nominato per l’eliminazione.

Nella seconda manche, il guanto di sfida tra Alessia e Francesco su “Sex Bomb” è stato annullato, mentre un secondo guanto su “The plaza of execution” ha visto Alessia prevalere, nonostante il rifiuto di Emanuel Lo. Antonia ha poi cantato “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, mentre Francesco ha ballato sulle note di “Hey U”. La giuria ha premiato Antonia, portando alla fine della manche alla nomina di Francesco per l’eliminazione.

La sfida finale e l’epilogo della puntata

Nella terza manche, Nicolò ha cantato “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco e Antonia ha proposto “Ain’t no sunshine” di Bill Withers. Le votazioni hanno visto prevalere Antonia, mentre Trigno e Nicolò hanno cantato “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Alessia ha chiuso la manche con una performance di flamenco, ma alla fine la squadra di Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo ha vinto ancora.

Dopo un’intensa serie di esibizioni e votazioni, il ballottaggio ha visto Francesco salvarsi, mentre Jacopo Sol è stato eliminato. La puntata si è conclusa con il guanto di sfida dei professori, in cui Lorella Cuccarini ha brillato con “Zum Zum Zum” e Anna Pettinelli ha omaggiato Madonna, ma alla fine è stata Lorella a vincere.

I concorrenti più votati dalla giuria

La giuria ha espresso le proprie preferenze anche per le categorie di canto e danza. Tra i cantanti, Antonia Nocca ha ricevuto il maggior numero di voti, seguita da Nicolò Filippucci e Trigno. Jacopo Sol, purtroppo, è stato eliminato con 14 voti, mentre altri concorrenti come Senza Cri e Chiamamifaro hanno visto le loro avventure giungere al termine. Nella categoria danza, i voti hanno messo in evidenza le performance più apprezzate, confermando l’alto livello di competizione presente nel programma.

