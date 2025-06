Amici: due professori pronti a lasciare il programma, Maria De Filippi cerca sostituti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La popolare trasmissione di talent show “Amici”, condotta da Maria De Filippi, è al centro di voci che anticipano cambiamenti significativi per la prossima edizione. Con la recente conclusione della stagione, si parla di un possibile addio di due professori storici, mentre la conduttrice avrebbe già in mente dei nomi per i potenziali sostituti. Questo articolo esplora le ultime novità riguardanti il cast del programma e i possibili sviluppi futuri.

Possibili addii tra i professori di Amici

Le ultime notizie provenienti da Nuovo Tv rivelano che due professori di “Amici” potrebbero lasciare il programma. I nomi di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati confermati per la prossima edizione, ma la situazione di Deborah Lettieri appare incerta. La sua esperienza nel talent show potrebbe concludersi dopo un solo anno, lasciando spazio a nuove figure nel team di insegnanti.

Inoltre, la presenza di Anna Pettinelli, maestra di canto dal 2019, è in discussione. La conduttrice radiofonica sta valutando la possibilità di dedicarsi ad altri progetti, il che potrebbe portarla a lasciare il programma. La situazione si fa quindi intrigante, poiché i fan di “Amici” attendono con curiosità di scoprire chi saranno i nuovi volti che entreranno a far parte del cast.

I potenziali sostituti e i nuovi arrivi

Maria De Filippi non si ferma e starebbe già pensando a possibili sostituti per i professori in partenza. Tra i nomi che circolano nei corridoi della trasmissione, spicca quello di Angelo Madonia, ex ballerino di “Ballando con le Stelle”. Attualmente, Madonia è noto anche per la sua relazione con Sonia Bruganelli, e la sua entrata nel team di “Amici” come maestro di ballo potrebbe rappresentare una novità interessante per il pubblico.

Parallelamente, si vocifera di un possibile ingresso di Paolo Bonolis in un altro programma di Maria De Filippi, “Tu Si Que Vales”. Bonolis potrebbe subentrare a Luciana Littizzetto o Gerry Scotti, due figure storiche della trasmissione. La conferma di tali cambiamenti è attesa con impazienza, soprattutto in vista della presentazione dei palinsesti Mediaset, che avverrà a breve.

Chi è Angelo Madonia?

Angelo Madonia, nato nel 1984 a Palermo, ha guadagnato notorietà come ballerino grazie alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Durante il programma, ha avuto una relazione con Ema Stokholma, che ha attirato l’attenzione dei media. Dopo la fine della loro storia, Madonia ha trovato l’amore con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

Nel 2024, Madonia è stato coinvolto in una controversia legata alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, dove è stato estromesso nonostante le ottime valutazioni ricevute dalla giuria. In un’intervista, ha chiarito di non essere stato distratto dalla sua vita privata, ma di aver avuto un diverbio con la giuria riguardo alla direzione del programma e al focus da mantenere sulle performance artistiche.

La sua possibile entrata nel cast di “Amici” potrebbe portare una ventata di novità e freschezza, contribuendo a mantenere alto l’interesse del pubblico per il talent show. Con l’attesa di conferme ufficiali, i fan di “Amici” sono pronti a seguire gli sviluppi e le sorprese che la nuova edizione potrebbe riservare.

