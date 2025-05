Amici di Maria De Filippi: la finale attesa con cinque talenti pronti a contendersi la vittoria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera si svolgerà la finale di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha catturato l’attenzione del pubblico per anni. Dopo mesi di prove, sfide e crescita artistica, i cinque finalisti sono pronti a dare il massimo per conquistare il titolo e la coppa, che sarà consegnata dalla vincitrice della scorsa edizione, Sarah Toscano. La serata promette di essere ricca di emozioni e spettacolo, con esibizioni che metteranno in luce il talento dei concorrenti.

I finalisti del talent show

Cinque artisti si sfideranno per il titolo di vincitore di Amici, ognuno con il proprio stile e la propria storia. I concorrenti provengono da diverse parti d’Italia e rappresentano vari generi musicali e di danza, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Trigno: il cantautore di Asti

Trigno, il cui vero nome è Pietro, ha 23 anni ed è originario di Asti, anche se attualmente vive a Milano. Sotto la guida della professoressa Anna Pettinelli, ha dimostrato di avere un talento unico nel cantautorato. Durante il suo percorso ad Amici, ha pubblicato diversi inediti, tra cui “A un passo da me“, “Maledetta Milano“, “100 Sigarette” e “D’amore non si muore“. Questi brani, scritti in collaborazione con vari autori, mostrano la sua versatilità e capacità di esprimere emozioni attraverso la musica. Il 23 maggio, Trigno lancerà il suo primo EP, “A un passo da me“, con Warner Music Italy, un passo importante nella sua carriera musicale.

Antonia: la giovane promessa di Napoli

Antonia, 19 anni, è una cantante napoletana che ha già dimostrato il suo valore nel panorama musicale. Sotto la supervisione di Rudy Zerbi, ha vinto il Premio Spotify Singles durante la semifinale, un riconoscimento che le permetterà di reinterpretare una sua canzone e registrare un brano significativo del passato. Tra i suoi inediti, troviamo “Giganti“, “Dove ti trovi tu“, “Romantica” e “Relax“, tutti prodotti da etichette di rilievo. Il 23 maggio, Antonia pubblicherà il suo primo EP, “Relax“, con Eclectic Records/Warner Music Italy, un traguardo che segna l’inizio di una promettente carriera.

Francesco: il ballerino neoclassico

Francesco, 24 anni, è un ballerino neoclassico originario di Carovigno, in provincia di Brindisi. Sotto la guida di Emanuel Lo, ha dimostrato di avere un talento straordinario nella danza. Durante il suo percorso ad Amici, ha ottenuto una borsa di studio per il prestigioso Alvin Ailey Summer Intensive a New York, un’opportunità che testimonia le sue capacità e la sua dedizione alla danza.

Alessia: campionessa di danze latino americane

Alessia, 23 anni, è una ballerina di danze latino americane originaria di Fondi, nel Lazio. Attualmente vive a Roma e studia con la professoressa Alessandra Celentano. Durante il suo percorso ad Amici, ha raggiunto traguardi significativi, tra cui la conquista del titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte a Sarajevo. Inoltre, è diventata campionessa italiana di danze latino americane e ha ottenuto una borsa di studio per il Alvin Ailey Summer Intensive a New York, un riconoscimento che evidenzia il suo talento e la sua determinazione.

Daniele: il più giovane ballerino in gara

Daniele, il più giovane dei finalisti con i suoi 18 anni, è nato ad Aversa e attualmente vive a Roma. Sotto la guida di Alessandra Celentano, ha dimostrato di avere un grande potenziale nella danza moderna. La sua partecipazione ad Amici rappresenta un’importante opportunità per mostrare il suo talento e la sua passione per la danza, in un contesto altamente competitivo.

La finale di Amici di Maria De Filippi si preannuncia come un evento imperdibile, con esibizioni che metteranno in risalto le capacità artistiche di questi cinque talenti. La serata sarà caratterizzata da emozioni forti e da momenti indimenticabili, mentre il pubblico attende di scoprire chi sarà incoronato vincitore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!