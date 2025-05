Amici di Maria De Filippi: Colpi di scena e nuove emozioni nella settima puntata del serale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere il pubblico con la sua ventiquattresima edizione. Oggi, giovedì 1° maggio 2025, è stata registrata la settima puntata del serale, e le anticipazioni non mancano di rivelare momenti di grande intensità e spettacolo. Grazie a fonti attendibili come Superguida TV, è possibile fare un bilancio di quanto accaduto, promettendo emozioni forti e colpi di scena.

Ospiti speciali sul palco

La puntata si è aperta con un’energia travolgente, grazie alla presenza di due ospiti musicali di eccezione: Fedez e Clara. I due artisti hanno presentato in anteprima il loro nuovo singolo “Scelte Stupide“, un brano fresco e orecchiabile che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e della giuria. La performance ha dato il via alla stagione dei tormentoni estivi, e non è difficile immaginare che questo pezzo diventerà uno dei più ascoltati nei prossimi mesi, accompagnando le serate nei locali e le giornate al mare. La presenza di Fedez e Clara ha sicuramente elevato il livello dello spettacolo, rendendo la puntata ancora più memorabile.

La gara tra gli allievi

Il cuore pulsante del programma rimane, come sempre, la competizione tra gli allievi. La puntata ha visto una sfida diretta tra TrigNo e Chiara, un duello che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Purtroppo per Chiara, il verdetto finale ha sancito la sua eliminazione dal programma, un momento difficile che ha colpito non solo lei, ma anche i suoi compagni. I tre giudici, tra cui il noto Cristiano Malgioglio, hanno finalmente trovato un accordo e preso una decisione, con Malgioglio che ha espresso il suo voto, segno di un clima di maggiore collaborazione tra i membri della giuria.

Il ballottaggio finale

Dopo il primo verdetto, la competizione è entrata nel vivo con le manche che hanno messo a dura prova i talenti rimasti in gara. Al termine delle sfide, il clima si è fatto incandescente, con Jacopo Sol e Alessia che si sono ritrovati al ballottaggio finale. Entrambi appartengono alla stessa squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il che ha reso la situazione ancora più delicata. La squadra si trova ora di fronte a una scelta difficile, costretta a perdere uno dei suoi membri.

L’eliminato definitivo verrà annunciato nelle prossime ore, e i fan sono già in trepidante attesa per scoprire chi dovrà lasciare il programma. Sarà il cantautore dal cuore sensibile o la ballerina dall’eleganza tagliente a dover abbandonare la competizione? Il serale di Amici 24 continua a dimostrarsi un mix perfetto di emozione, talento e colpi di scena. Con l’estate che si avvicina, la tensione cresce e le aspettative aumentano. Chi avrà la meglio e arriverà in finale? Gli appassionati possono stare certi che il meglio deve ancora venire.

