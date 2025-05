Amici di Maria De Filippi: anticipazioni sulla settima puntata del Serale del 3 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Amici di Maria De Filippi si avvicina alla sua attesissima finale, prevista per domenica 18 maggio 2025. La puntata di oggi, sabato 3 maggio, rappresenta un’importante tappa nel percorso dei concorrenti, con sfide decisive e ospiti speciali. Grazie alle informazioni diffuse dalle talpe del programma, è possibile anticipare alcuni momenti salienti della serata.

Le sfide della settima puntata

La registrazione della settima puntata del Serale di Amici si è svolta giovedì 1 maggio. I concorrenti si preparano a sfide che potrebbero determinare il loro futuro all’interno della Scuola. Tra le notizie più rilevanti, Chiara e TrigNo sono stati i protagonisti del ballottaggio della settimana precedente, ma a dover lasciare il programma è stata Chiara, che ha ricevuto il Premio Enel di 10mila euro da Maria De Filippi, ritornando in studio per ricevere il riconoscimento.

Nella prima manche, TrigNo e Nicolò si sono esibiti in un duetto contro Alessia, mentre Daniele ha affrontato Francesco. Antonia e Daniele sono stati salvati, mentre Jacopo Sol si è trovato a rischio eliminazione. La seconda manche ha visto un guanto di sfida tra Alessia e Francesco, con il primo guanto scartato e il secondo di Mattia accettato. Francesco è stato eliminato provvisoriamente dopo le varie sfide.

Nella terza manche, TrigNo ha presentato il suo inedito “Maledetta Milano“, vincendo contro Daniele. La manche è stata vinta dai Petti-Lo, con Alessia a rischio ballottaggio insieme a Antonia. Quest’ultima ha descritto lo scontro come “assurdo”. Al termine delle sfide, i concorrenti a rischio di eliminazione sono stati Francesco, Jacopo Sol e Alessia, con Francesco che si è salvato e la decisione finale che rimane tra Jacopo e Alessia.

Ospiti e momenti speciali

La settima puntata del Serale di Amici non è solo caratterizzata dalle sfide tra i concorrenti, ma anche dalla presenza di ospiti di spicco. Tra questi, Fedez e Clara hanno presentato il loro nuovo singolo “Scelte stupide“, uscito il 2 maggio. Michele Bravi ha fatto la sua apparizione, mentre Francesco Cicchella ha portato un momento di comicità sul palco. Durante l’esibizione di Michele Bravi, Elena D’Amario è stata visibilmente commossa, aggiungendo un tocco emotivo alla serata.

Un altro momento di grande interesse è stato il guanto di sfida tra i professori. Lorella Cuccarini ha ballato “Zum zum zum“, mentre Anna Pettinelli ha reso omaggio a Madonna, ma la vittoria è andata a Cuccarini. La giuria di quest’edizione, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, è pronta a valutare le performance e a contribuire all’atmosfera di competizione.

Orari e aspettative per la finale

Amici di Maria De Filippi andrà in onda stasera a partire dalle ore 21:40 su Canale 5. Con la finale che si avvicina, l’attesa cresce per scoprire chi avrà la meglio in questa edizione, che ha già battuto diversi record di ascolti. La tensione è palpabile, e i fan sono curiosi di vedere come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti e quali sorprese riserverà la puntata. La competizione si fa sempre più serrata e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dei ragazzi in gara.

