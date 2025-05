Amici: Chiara Bacci è la prima eliminata della settima puntata del Serale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata del Serale di Amici ha visto l’uscita di scena di Chiara Bacci, ballerina fiorentina che ha dovuto abbandonare la scuola dopo essere finita al ballottaggio. La puntata, andata in onda sabato 3 maggio 2025, ha riservato a Chiara alcune sorprese inaspettate, nonostante la sua eliminazione. La giovane artista ha avuto l’opportunità di ricevere offerte da importanti realtà nel mondo della danza, dimostrando che la sua carriera potrebbe proseguire in altri contesti.

L’eliminazione di Chiara Bacci

Chiara Bacci ha appreso la notizia della sua eliminazione con grande dignità. «Grazie di tutto, per la bella opportunità, per avermi accolto e grazie a tutti i maestri perché mi hanno regalato degli insegnamenti che porterò per sempre», ha dichiarato la ballerina. La sua eliminazione era già nell’aria, poiché era stata messa in “stand by” la settimana precedente, dopo aver affrontato il ballottaggio con il fidanzato Trigno. Durante la puntata, Cristiano Malgioglio, uno dei giudici, ha espresso la sua preferenza, portando alla decisione finale di eliminare Chiara.

Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha voluto rendere omaggio al talento di Chiara, facendola voltare verso il grande schermo. Qui, la ballerina ha ricevuto un’offerta di borsa di studio da Desmond Richardson, insegnante della Complexions Contemporary Ballets di New York. Anche il coreografo internazionale Francesco Annarumma ha invitato Chiara a unirsi alla sua compagnia, mentre Alessandra Panzavolta del National Center for the Performing Arts di Pechino ha manifestato interesse per la ballerina.

Maria De Filippi ha anche suggerito a Chiara di considerare un’esperienza all’estero, sottolineando l’importanza di ampliare i propri orizzonti professionali. La conduttrice ha affermato che, sebbene Chiara potesse continuare a far parte di Amici, un’esperienza internazionale potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua crescita artistica.

La crescita artistica di Chiara

Chiara Bacci, nata a Firenze nel 2002, ha sempre nutrito una forte passione per la danza, ereditata dalla madre, che è insegnante di ballo. La sua carriera è stata caratterizzata da un costante impegno e dedizione, elementi che l’hanno portata a partecipare a un programma prestigioso come Amici. Durante il suo percorso all’interno della scuola, Chiara ha ricevuto importanti insegnamenti dai maestri, in particolare dalla professoressa Alessandra Celentano, che ha avuto un ruolo cruciale nel suo sviluppo artistico.

Alessandra Celentano ha incoraggiato Chiara a superare i propri limiti, avvertendola che per evolversi come ballerina era necessario abbandonare la confort zone. «C’è tanto da fare da questo punto di vista, perché se no non ti evolvi, rimarrai sempre la solita bellissima, dotatissima», le ha detto. Queste parole hanno rappresentato un invito a esplorare nuove tecniche e stili di danza, per non rimanere bloccata in una sola dimensione artistica.

Chiara ha anche voluto esprimere la sua gratitudine verso i compagni di viaggio e, in particolare, verso Trigno, il quale l’ha sempre sostenuta. «Grazie perché non mi hai mai fatta sentire sbagliata», ha detto, dimostrando il forte legame che li unisce. La sua esperienza ad Amici, sebbene si sia conclusa in modo inaspettato, ha rappresentato un’importante tappa nel suo percorso di crescita personale e professionale.

Il futuro di Chiara Bacci

L’uscita di Chiara Bacci da Amici non segna la fine della sua carriera, ma piuttosto un nuovo inizio. Le offerte ricevute da importanti figure del mondo della danza sono un chiaro segnale del suo talento e delle potenzialità che possiede. La borsa di studio a New York, l’invito di Francesco Annarumma e l’interesse di Alessandra Panzavolta sono opportunità che potrebbero aprirle porte verso una carriera internazionale.

La ballerina ha dimostrato di avere la determinazione e la passione necessarie per affrontare le sfide che la attenderanno. La sua storia è un esempio di come il talento, unito a un forte impegno, possa condurre a risultati straordinari. Chiara Bacci ha tutte le carte in regola per continuare a brillare nel panorama della danza, e il suo percorso è solo all’inizio.

