Amici: chi sono gli eliminati e i finalisti prima della finale del serale

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” si avvicina alla sua conclusione con la penultima puntata del Serale, prevista per oggi pomeriggio. La curiosità tra i fan è alle stelle, poiché i concorrenti, tra cantanti e ballerini, si contendono un posto nell’ultima serata, che andrà in onda in diretta il 10 maggio su Canale 5. Scopriamo insieme chi è stato eliminato e chi rischia di lasciare il programma.

La semifinale: eliminazioni e ballottaggio

Nella semifinale di oggi, sei ragazzi si sono sfidati per ottenere un posto nella finale. Come di consueto, la puntata è stata strutturata in tre manche, con tre eliminazioni provvisorie. La ballerina Chiara Bacci, appartenente al team di Alessandra Celentano, ha deciso di abbandonare il programma, mentre il cantante Jacopo Sol, della squadra di Rudy Zerbi, è stato eliminato e costretto a lasciare la scuola. Con queste uscite, i concorrenti rimasti devono ora dare il massimo per conquistare un posto nell’ultima puntata.

Le squadre attualmente in gara sono composte come segue: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Daniele e Alessia, ballerini di talento, e sulla cantante Antonia. Dall’altra parte, la squadra allargata di Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri schiera i cantanti Nicolò e TrigNO, insieme al ballerino Francesco. La competizione si fa sempre più serrata, e i ragazzi sono consapevoli che ogni esibizione potrebbe essere decisiva.

Le anticipazioni per la finale

Con l’avvicinarsi della finale, le aspettative sono alte. Secondo alcuni ex allievi, TrigNO potrebbe non meritarsi un posto nell’ultima serata, ma il talent show è noto per le sue sorprese e colpi di scena. Gli appassionati di “Amici” attendono con trepidazione di scoprire chi avrà la meglio e chi, invece, dovrà abbandonare il sogno di vincere.

La registrazione di oggi potrebbe rivelare ulteriori dettagli sui finalisti e sugli ospiti previsti per la puntata del 10 maggio. La tensione è palpabile, e i telespettatori non vedono l’ora di assistere a un mix di musica e intrattenimento che caratterizza da sempre il programma.

Ospiti e finalisti: cosa aspettarsi

Mentre il countdown per l’ultima puntata è iniziato, i fan si chiedono chi saranno i cinque finalisti e quali ospiti arricchiranno la serata. “Amici” ha sempre avuto un forte richiamo per il pubblico, grazie alla combinazione di talento e divertimento. La finale, che si terrà in diretta domenica 18 maggio, promette di essere un evento imperdibile.

Le anticipazioni sui finalisti e sugli ospiti sono ancora in fase di aggiornamento, ma l’attesa cresce. I telespettatori sperano di vedere esibizioni memorabili e momenti di grande emozione, tipici di un finale di stagione. Con la competizione che si fa sempre più intensa, ogni dettaglio conta e ogni esibizione può fare la differenza.

