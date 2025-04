Amici: anticipazioni e novità della sesta puntata del Serale in onda il 26 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Amici, condotto da Maria De Filippi, continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con la sesta puntata del Serale, registrata il 24 aprile 2025. Con otto talentuosi allievi ancora in gara e una nuova formula di competizione, la puntata promette emozioni e sorprese. In questo articolo, esploreremo le principali anticipazioni e i dettagli riguardanti gli ospiti e le dinamiche delle squadre.

La nuova formula del Serale: due squadre in competizione

La sesta puntata del Serale di Amici segna un cambiamento significativo nella struttura del programma. Dallo scorso giovedì, il format ha visto l’introduzione di sole due squadre, rispetto alle tre precedenti. Le formazioni sono guidate da due diverse coppie di insegnanti: da un lato, il team Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo, e dall’altro, il duo Zerbi-Celentano. Questa modifica ha portato a una maggiore intensità nelle sfide, con gli allievi che si preparano a dare il massimo per conquistare il favore della giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.

Attualmente, gli allievi in gara sono otto, dopo le recenti eliminazioni che hanno ridotto il numero dei concorrenti. La tensione cresce man mano che ci si avvicina alla finale, prevista per il 18 maggio. In questa puntata, si prevede un’unica eliminazione, a differenza delle precedenti settimane in cui si sono registrate doppie eliminazioni.

Omaggio a Papa Francesco e dinamiche delle manche

Un momento particolarmente toccante della puntata di stasera sarà l’omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. I ragazzi riceveranno un videomessaggio che ricorderà la figura del Santo Padre, creando un’atmosfera di riflessione e rispetto. Dopo questo tributo, il programma proseguirà con le consuete manche di gara, in cui le due squadre si sfideranno per ottenere il punteggio migliore.

La prima manche vedrà il team di Zerbi-Celentano affrontare i concorrenti, con Nicolò che sarà il primo a essere eliminato provvisoriamente. Nella seconda manche, Chiara si troverà a fronteggiare il ballottaggio finale, mentre nella terza manche, TrigNO si aggiungerà alla lista dei provvisori eliminati. Alla fine di queste sfide, Chiara e TrigNO si troveranno a dover affrontare il ballottaggio finale, mentre Nicolò avrà l’opportunità di rientrare in gioco.

Ospiti speciali e nuove emozioni

La sesta puntata del Serale di Amici non deluderà le aspettative del pubblico, grazie alla presenza di ospiti speciali. Tra questi, spicca il ritorno di Holden, che ha partecipato alla scorsa edizione del programma, vincendo il cuore del pubblico. Questa volta, Holden presenterà il suo nuovo singolo “Autodistruzione“, portando sul palco l’energia e la freschezza che lo contraddistinguono.

Inoltre, il noto artista Achille Lauro si esibirà con due brani: “Amor“, rilasciato il 18 aprile, e “Incoscienti Giovani“, la canzone che ha partecipato a Sanremo 2025. La sua presenza arricchirà ulteriormente la serata, offrendo ai telespettatori momenti di grande spettacolo e musica di qualità.

Con l’avvicinarsi della finale, le emozioni e le aspettative aumentano, rendendo ogni puntata di Amici un evento da non perdere. La sesta puntata, in particolare, si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione su ogni singolo concorrente e sulle dinamiche di gara.

