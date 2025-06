Amici 25: possibili cambiamenti nel cast dei professori e nuove entrate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione Amici, uno dei talent show più seguiti della televisione italiana, è già in fermento per la prossima edizione, Amici 25. A meno di tre settimane dalla finale di Amici 24, sono già aperte le candidature per i casting e si susseguono le indiscrezioni su possibili cambiamenti nel corpo docente. Con alcuni professori confermati, ci sono voci che suggeriscono l’uscita di due volti noti, creando attesa tra i fan del programma.

Chi resterà e chi potrebbe andare via

Secondo le ultime notizie, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo sono stati confermati per la nuova stagione, prevista per settembre. Tuttavia, le voci più insistenti riguardano Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che potrebbero lasciare il loro incarico. In particolare, il post di ringraziamento pubblicato da Deborah Lettieri il 23 maggio ha suscitato preoccupazioni tra i fan, che lo hanno interpretato come un possibile addio al programma. La domanda che molti si pongono è: chi prenderà il suo posto?

Le possibili nuove entrate

Secondo quanto riportato da Novella 2000, il nome di Veronica Peparini è emerso come potenziale sostituta di Deborah Lettieri. Peparini, che ha già fatto parte del cast di Amici dal 2013 al 2022, potrebbe tornare a insegnare nella scuola di Maria De Filippi. Un’altra possibilità è rappresentata da Angelo Madonia, ex ballerino di “Ballando con le stelle“. Adnkronos ha confermato che Madonia è uno dei nomi più gettonati per il ruolo di insegnante di danza. La sua esperienza nel mondo della danza e la sua notorietà potrebbero portare una ventata di novità al talent show.

Madonia ha già espresso la sua disponibilità a entrare nel cast di Amici, mentre Peparini ha dichiarato che tornerebbe volentieri nel programma che ha segnato gran parte della sua carriera. La ballerina ha condiviso il suo affetto per Amici, sottolineando quanto il programma le abbia dato in termini di crescita personale e professionale. Ha descritto il suo tempo nel talent come un’esperienza fondamentale, paragonandola a un percorso di formazione che l’ha preparata a insegnare e a relazionarsi con i giovani talenti.

Le aspettative dei fan

Con l’arrivo di nuove figure nel cast, i fan di Amici sono in attesa di scoprire come questi cambiamenti influenzeranno la dinamica del programma. La possibilità di un ritorno di Veronica Peparini e l’ingresso di Angelo Madonia potrebbero portare nuove energie e idee fresche nella scuola. I telespettatori si chiedono se queste modifiche porteranno a una maggiore varietà nelle coreografie e nelle lezioni, contribuendo a rendere la nuova edizione ancora più coinvolgente.

In un contesto di cambiamenti, la curiosità cresce attorno a chi saranno i nuovi volti che entreranno a far parte della storica trasmissione. Con il talent show che continua a evolversi, i fan possono solo sperare che le novità portino a un’esperienza ancora più entusiasmante per i concorrenti e per il pubblico a casa.

