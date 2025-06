Amici 25: aperti i casting per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La macchina organizzativa di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, è ufficialmente in movimento. Sono aperti i casting per la venticinquesima edizione, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalla fine di settembre. I provini, che si svolgono attraverso il sito di WittyTV, sono rivolti a giovani talenti tra i 17 e i 25 anni, offrendo un’opportunità gratuita per mettersi in mostra nel mondo della musica e della danza.

Casting per Amici 25: come partecipare

I casting per Amici 25 sono aperti e si rivolgono a tutti i giovani aspiranti artisti che desiderano entrare nella scuola più famosa della televisione italiana. I candidati possono inviare le loro video-esibizioni, specificando se si presentano per il canto o la danza. Le audizioni sono già in corso e continueranno anche durante i mesi estivi, permettendo a molti di avere la possibilità di esibirsi davanti ai giudici e di dimostrare il proprio talento.

Tra i nomi che potrebbero tornare nella scuola ci sono Alessio Di Ponzio e Dandy, entrambi ballerini che, a causa di infortuni, si erano ritirati dalla scorsa edizione. La loro presenza sarebbe un ritorno significativo, considerando che il loro percorso era stato interrotto in un momento cruciale.

I professori di Amici: conferme e novità

Per quanto riguarda il corpo docente, il settore del canto sembra mantenere una certa stabilità. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono stati confermati, e si prevede anche la riconferma di Anna Pettinelli, che si trova attualmente al centro di un dibattito tra Maria De Filippi e Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello. Signorini vorrebbe avere la Pettinelli come opinionista nella sua trasmissione, ma è difficile immaginare che la docente possa abbandonare Amici senza pensarci due volte. Pertanto, il trio di professori del canto dovrebbe continuare a guidare i nuovi talenti, mantenendo il consueto equilibrio tra severità e incoraggiamento.

La danza in Amici: cambiamenti in vista

Il settore della danza, invece, è quello che potrebbe subire i maggiori cambiamenti. Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sono stati confermati, ma la presenza di Deborah Lettieri, che ha sostituito Raimondo Todaro, rimane incerta. Lettieri ha recentemente pubblicato un post di ringraziamento al termine della scorsa edizione, che ha fatto pensare a un possibile addio.

Ci sono voci che suggeriscono un possibile ritorno di Veronica Peparini, storica insegnante di danza di Amici, che potrebbe portare un nuovo tocco coreografico al programma. Anche il nome di Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione, circola tra le indiscrezioni. Oggi, Andreas è un ballerino professionista e padre di due gemelle, Penelope e Ginevra, e sta per sposare Veronica, con cui ha condiviso un percorso significativo all’interno del talent.

Le assenze di Amici 25: Rossella Brescia dice no

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci su un possibile ritorno di Rossella Brescia, ballerina e attrice, che ha fatto la storia di Amici oltre vent’anni fa. Tuttavia, in un’intervista rilasciata durante il Taormina Film Festival, ha escluso la possibilità di tornare nel cast, esprimendo affetto per Maria De Filippi e affermando che non crede di essere stata contattata per un ritorno.

Quando inizia Amici 25?

La prima puntata di Amici 25 è prevista per fine settembre, seguendo il consueto schema delle edizioni precedenti. La finale della scorsa edizione si è svolta il 18 maggio, e la macchina organizzativa è già in moto per garantire un debutto avvincente. Il format rimarrà quello tradizionale, con la prima parte dedicata alle assegnazioni dei banchi e alle sfide, seguita dal Serale, dove i concorrenti si sfideranno in squadre per conquistare la vittoria. La scelta dei giudici, che potrebbe includere Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, sarà determinante e, come sempre, spetterà a Maria De Filippi avere l’ultima parola.

