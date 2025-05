Amici 24: Stasera la Settima Puntata del Serale con Ospiti Speciali e Due Eliminazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, sabato 3 maggio 2025, gli appassionati di talent show possono prepararsi per un nuovo entusiasmante appuntamento con il Serale di Amici 24. Il programma, in onda su Canale 5, promette di regalare momenti indimenticabili grazie a esibizioni emozionanti e ospiti di grande rilievo. La competizione si fa sempre più serrata, con i ragazzi pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria.

La settima puntata del Serale di Amici 24

Stasera si svolgerà la settima puntata del Serale di Amici 24, un evento atteso da milioni di telespettatori. Dopo il successo delle precedenti puntate, la tensione è palpabile mentre i concorrenti continuano a lottare per la vittoria finale. I partecipanti in gara sono divisi in due squadre: da un lato, Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci, capitanati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; dall’altro, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO , sostenuti da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a performance straordinarie, ma non mancheranno momenti di suspense. Infatti, questa sera si preannunciano due eliminazioni: Chiara Bacci e TrigNO si contenderanno un posto nella scuola, con la possibilità di dover abbandonare il programma. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, avrà il compito di valutare le esibizioni e prendere decisioni difficili.

Ospiti speciali e momenti di comicità

La serata non sarà solo dedicata alla musica e alla danza, ma offrirà anche momenti di svago e divertimento. L’attore e comico Francesco Cicchella sarà presente in studio per intrattenere il pubblico con le sue celebri imitazioni, aggiungendo un tocco di leggerezza alla competizione. La sua presenza promette risate e divertimento, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Inoltre, gli ospiti musicali di questa puntata sono di grande calibro. Il cantautore Michele Bravi si esibirà con il suo nuovo brano “Lo ricordo io per te“, mentre Fedez e Clara presenteranno in anteprima il loro singolo “Scelte stupide“, uscito il 2 maggio per Warner Music Italy. La combinazione di talenti musicali e comici renderà la serata un evento imperdibile per tutti gli amanti dello spettacolo.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento con la settima puntata del Serale di Amici 24 è fissato per stasera, sabato 3 maggio 2025, alle 21.40 su Canale 5. La trasmissione promette di regalare emozioni forti e momenti indimenticabili, con la competizione che si fa sempre più intensa e i concorrenti pronti a dare il massimo. Gli spettatori possono aspettarsi una serata ricca di talento, risate e colpi di scena, rendendo questo episodio un must per tutti gli appassionati del programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!