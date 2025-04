Amici 24: sesta puntata del serale, Malgioglio sceglie di non votare al ballottaggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La sesta puntata del Serale di Amici 24, prevista per sabato 26 aprile su Canale 5, si preannuncia come un evento ricco di emozioni e sorprese. Le anticipazioni rivelano che il momento clou della serata sarà il ballottaggio finale tra Chiara e TrigNO. Cristiano Malgioglio, uno dei giurati insieme a Elena D’Amario e Amadeus, ha deciso di non esprimere il suo voto, complicando ulteriormente la situazione, dato che i due concorrenti hanno un legame sentimentale anche al di fuori del programma. Questa scelta ricorda quanto accaduto nella scorsa edizione con Sarah e Lil Jolie, e potrebbe portare a una sospensione del verdetto finale.

Le squadre e gli ospiti speciali

Attualmente, le squadre in gara sono ridotte a due: Zerbi-Celentano, composta da Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia, e Petti-Lo, che include TrigNO, Nicolò e Francesco. La puntata di sabato avrà anche ospiti di spicco, tra cui Achille Lauro, che presenterà il suo brano “Incoscienti giovani“, e Holden, ex allievo di Amici, che farà ascoltare il suo nuovo singolo “Amour“. Un momento particolarmente toccante sarà dedicato alla memoria di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025, con un videomessaggio che informerà i concorrenti della triste notizia, seguito da un omaggio sentito.

Nessuna eliminazione in vista?

Le registrazioni hanno alimentato speculazioni tra i fan riguardo a una possibile assenza di eliminazioni durante la puntata di sabato. Il rifiuto di Cristiano Malgioglio di votare, insieme alla decisione di salvare prima Nicolò, ha lasciato in sospeso il destino di Chiara e TrigNO, evocando ricordi della scorsa stagione. Maria De Filippi ha chiarito che, nonostante l’astensione di Malgioglio, se gli altri due giudici si trovassero d’accordo, il programma potrebbe comunque procedere con le eliminazioni. Tuttavia, secondo le voci che circolano sui social, la produzione potrebbe optare per rimandare il verdetto alla settimana successiva, al fine di mantenere alta la suspense e sviluppare ulteriormente le dinamiche tra i concorrenti, soprattutto considerando il forte legame tra Chiara e TrigNO.

Prospettive per la prossima puntata

Se le ipotesi si rivelassero corrette, la puntata di sabato 3 maggio potrebbe iniziare con l’annuncio ufficiale dell’eliminato, seguito da nuove esibizioni e un percorso rinnovato per i concorrenti rimasti in gara. Questa strategia non solo aumenterebbe il pathos, ma darebbe anche maggiore spazio ai momenti di racconto personale, molto apprezzati dal pubblico di Amici. Con ospiti di grande richiamo come Achille Lauro e Holden, sfide di alto livello e una tensione palpabile tra i concorrenti, la sesta puntata del Serale si prospetta come una delle più intense di questa edizione. Resta da vedere se Chiara e TrigNO dovranno attendere ancora una settimana per scoprire il loro destino, o se Maria De Filippi riserverà un altro colpo di scena in diretta.

