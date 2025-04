Amici 24: sesta puntata del serale con Chiara e TrigNo al ballottaggio finale, nessuna eliminazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La sesta puntata del serale di Amici 24, condotto da Maria De Filippi, ha portato con sé emozioni e sorprese. In giuria, come sempre, si sono seduti Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, mentre gli ospiti della serata sono stati Achille Lauro e Holden. La serata ha visto un cambiamento significativo nelle squadre, che ora sono ridotte a due, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da una parte, e gli allievi di Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini dall’altra.

Novità nelle squadre e omaggio a Papa Francesco

La puntata ha preso il via con un toccante omaggio a Papa Francesco, prima di entrare nel vivo delle competizioni. Le squadre, ora composte da soli due gruppi, hanno dato vita a sfide avvincenti. La prima manche ha visto il ballerino Francesco affrontare la cantante Antonia. La giuria ha espresso il proprio favore per Antonia, portando così il primo punto alla squadra di Celentano e Zerbi.

Nella seconda sfida, TrigNo ha cantato “Facciamo finta” di Niccolò Fabi, mentre la ballerina Alessia ha danzato. Anche in questo caso, la giuria ha premiato la performance di TrigNo, assegnando il punto alla squadra di Emanuel Lo e Pettinelli. La terza sfida ha visto Nicolò esibirsi con “Ordinary” di Alex Warren, mentre Daniele ha danzato sulle note di “Non ti dimentico” dei Modà. La vittoria è andata alla squadra di Celentano e Zerbi, portando così Nicolò, Francesco e TrigNo al ballottaggio finale.

Il ballottaggio e le decisioni della giuria

Durante il ballottaggio, i giurati hanno deciso di salvare immediatamente TrigNo, lasciando Francesco e Nicolò a sfidarsi per evitare l’eliminazione. Nicolò è stato il primo a trovarsi in difficoltà, diventando il candidato all’eliminazione. Per determinare chi avrebbe iniziato la seconda manche, le squadre hanno fatto esibire un allievo per alcuni secondi. Daniele ha affrontato Francesco, con quest’ultimo che ha ottenuto la vittoria e ha dato il via alla manche per la squadra dei quattro professori.

Celentano ha espresso il suo disappunto per la decisione della giuria, dando vita a un battibecco con Emanuel Lo. La seconda manche è iniziata con Jacopo Sol che ha cantato “Purple Rain” di Prince, mentre Francesco ha ballato “What a Wonderful World” di Louis Armstrong, portando a casa un altro punto per la sua squadra.

Le sfide della seconda manche e il ballottaggio finale

Nella seconda sfida, TrigNo ha interpretato “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini, mentre Antonia ha cantato in duetto con Jacopo Sol “Unstoppable” di Sia. Questo ha portato a un pareggio momentaneo tra le squadre. La sfida tra i ballerini Francesco e Daniele ha visto trionfare Francesco, assicurando la vittoria della manche alla squadra dei quattro professori.

Al ballottaggio finale della manche sono finiti Antonia, Jacopo Sol e Chiara. La giuria ha salvato Antonia, mentre Chiara e Nicolò si sono trovati a rischio eliminazione. La terza manche ha visto TrigNo e Antonia sfidarsi, con la cantante che ha portato la vittoria alla squadra di Zerbi e Celentano.

Il destino di Chiara e TrigNo

Nella fase finale, Francesco e TrigNo si sono sfidati per determinare chi sarebbe stato eliminato. Nicolò ha aperto le esibizioni con “Sex on Fire”, seguito da Chiara che ha danzato sulle note di “Snow on the Sahara”. Infine, TrigNo ha cantato “Che coss’è l’amor” di Vinicio Capossela. La giuria ha deciso di far rientrare immediatamente Nicolò in gara, lasciando Chiara e TrigNo a rischio eliminazione.

Chiara, ballerina della squadra Zerbi-Celentano, ha danzato una coreografia sulle note di “Cercami” di Renato Zero, mentre TrigNo ha interpretato “100 sigarette”. Dopo le esibizioni, i due fidanzati sono tornati in casetta in attesa del verdetto. Maria De Filippi ha sorpreso tutti annunciando che entrambi sarebbero rimasti all’interno della scuola di Amici, a causa della mancanza del voto di Cristiano Malgioglio. Il destino di Chiara e TrigNo sarà rivelato all’inizio della prossima puntata.

