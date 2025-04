Amici 24: Sesta puntata del Serale, chi è l’allievo eliminato e gli ospiti speciali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il talent show “Amici” di Maria De Filippi continua a regalare emozioni ai suoi fan. Nella sesta registrazione del Serale, avvenuta il 24 aprile 2025, si sono susseguiti momenti di alta tensione e performance straordinarie. La puntata ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo e ha portato a un’importante eliminazione tra gli allievi in gara.

Gli ospiti e l’atmosfera in studio

La registrazione della sesta puntata ha avuto luogo con un’atmosfera vibrante, grazie alla presenza di due ospiti d’eccezione: l’ex allievo Holden e il noto artista Achille Lauro. Entrambi hanno presentato i loro ultimi singoli, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile. La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha accolto i concorrenti con entusiasmo, mentre le due squadre si sono posizionate su livelli differenti rispetto al palco, creando un’ulteriore tensione competitiva.

Le squadre erano formate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno guidato Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara, mentre Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno schierato TrigNO, Nicolò e Francesco. La divisione in squadre ha aggiunto un elemento strategico alla competizione, con i professori che hanno dovuto gestire le dinamiche interne e le performance dei loro allievi.

La prima manche e le eliminazioni

La prima manche ha visto uno scontro diretto tra il team di Zerbi e Celentano e il nuovo gruppo formato da Francesco, TrigNO e Nicolò. Questa unione è stata una mossa strategica, ma ha portato a una sconfitta per i PettiLo, con Nicolò che è risultato il primo eliminato provvisorio. La tensione in studio è aumentata, con i professori che hanno avuto momenti di confronto acceso, in particolare tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo, e tra Zerbi e la Pettinelli.

La seconda manche ha visto una nuova gara, con i PettiLo che hanno ottenuto la vittoria. Tuttavia, Chiara è finita al ballottaggio, aumentando la suspense tra i concorrenti. La competizione si è fatta sempre più serrata, con gli allievi che hanno dato il massimo per impressionare la giuria e il pubblico.

Il ballottaggio finale e l’eliminazione

Nella terza e ultima manche, il ballottaggio ha coinvolto TrigNO, Chiara e Nicolò. Quest’ultimo, dopo aver eseguito “Cento sigarette”, ha avuto un momento toccante avvicinandosi alla sua fidanzata per una carezza durante l’esibizione. La giuria ha dovuto prendere una decisione difficile, con Cristiano Malgioglio che ha scelto di non votare tra Pietro e Chiara, lasciando il pubblico in attesa di un verdetto.

Pietro ha vinto un premio di 10 mila euro offerto da Enel, ma l’attenzione era rivolta all’eliminato della serata. Per scoprire chi ha dovuto lasciare il programma, i telespettatori dovranno attendere la messa in onda della puntata, prevista per sabato 26 aprile 2025 su Canale 5.

I concorrenti in gara

Con l’eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri , il numero degli allievi in gara si è ridotto a otto. Attualmente, i concorrenti rimasti sono Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci nel team di Zerbi e Celentano, mentre Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO rappresentano il nuovo team PettiLo. La competizione si fa sempre più intensa e il pubblico è in attesa di scoprire chi avrà la meglio nella prossima puntata. L’appuntamento è fissato per sabato 26 aprile 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!