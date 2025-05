Amici 24: riepilogo della settima puntata del serale con giudici e polemiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata del serale di Amici 24, il noto talent show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda ieri sera su Canale 5. Con una giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, la puntata ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli appassionati del programma. In questo articolo, esploreremo i momenti salienti della serata, le eliminazioni e le esibizioni, analizzando il percorso dei concorrenti rimasti in gara.

L’apertura della puntata e l’eliminazione di Chiara

La puntata si è aperta con l’ingresso dei giudici, con particolare attenzione al look di Elena D’Amario, che ha indossato un abito lilla che ha richiamato alla mente la famosa parrucca di Moira Orfei. Un momento di suspense ha caratterizzato l’inizio della serata, con la votazione sospesa riguardante l’eliminato della scorsa puntata, a causa della mancata decisione di Malgioglio. Questo ha creato un’atmosfera di attesa, simile a quella che si prova alla fine dell’anno scolastico, quando si è felici per l’estate, ma si è costretti a pensare ai compiti da svolgere.

Alla fine, Chiara è stata eliminata, mentre TrigNo è rimasto in gara. La scelta ha sollevato interrogativi tra i fan: è stata giusta o sbagliata? Prima di esprimere un giudizio sui concorrenti rimasti, è importante considerare due concetti fondamentali che caratterizzano il programma: il percorso e l’autostima.

Il percorso e l’autostima nel talent show

Nel contesto di Amici, il termine “percorso” si riferisce alla crescita artistica dei concorrenti all’interno della scuola. Ci sono stati vincitori che hanno dimostrato un’evoluzione significativa, partendo da posizioni di svantaggio e conquistando il pubblico con le loro performance. Un esempio emblematico è Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione, che ha mostrato un notevole miglioramento durante il serale.

D’altro canto, ci sono anche concorrenti che sembrano più esperti, come nel caso di Francesco Fasano, il quale, pur avendo talento, è stato accusato di essere un professionista travestito da allievo. Questo ha generato un dibattito tra chi sostiene che il vincitore debba essere un allievo che ha dimostrato un autentico percorso di crescita e chi ritiene che il talento debba prevalere su tutto.

Un caso emblematico è quello di Daniele Doria, un giovane ballerino di 17 anni che si trova a competere con un rivale di 24 anni già affermato nel settore. La situazione è paragonabile a quella di uno studente universitario che si confronta con un assistente più esperto.

L’autostima è un altro tema centrale nel programma. Molti concorrenti hanno mostrato insicurezze e ansie sul palco, rendendo evidente la necessità di esibirsi con sicurezza. Nonostante Chiara fosse una ballerina di talento, TrigNo ha dimostrato di avere una maggiore autostima, il che ha influenzato la decisione di farlo rimanere in gara.

Le esibizioni e le polemiche della serata

Dopo l’eliminazione di Chiara, la puntata è proseguita con la prima manche. Alcuni concorrenti, come Jacopo Sol e Antonia Nocca, sono stati percepiti come sottotono, sollevando interrogativi sulla loro autostima. Al contrario, Alessia Pecchia ha mostrato una grande sicurezza, affermando di essere “la campionessa del mondo di Latino Americano”. La sua presenza ha diviso il pubblico, con alcuni che l’hanno elogiata e altri che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico.

Un momento significativo è stato il guanto di sfida tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, in cui Anna ha omaggiato Madonna con una performance di Vogue. L’interpretazione ha suscitato ricordi personali per alcuni spettatori, che hanno visto Madonna dal vivo.

La serata ha visto anche una polemica riguardante il rifiuto di Emanuel Lo di accettare due guanti di sfida proposti da Alessandra Celentano. La giuria ha annullato il primo guanto, ritenendolo non equo, mentre nel secondo caso Francesco ha perso un punto a tavolino. Questo episodio ha sollevato discussioni su come i professori dovrebbero gestire le sfide e le decisioni riguardanti i loro allievi.

Il ballottaggio finale e le prospettive future

Alla fine della puntata, Alessia e Jacopo Sol si sono trovati al ballottaggio finale. Jacopo sembrava consapevole della sua possibile eliminazione, promettendo di continuare a lavorare al di fuori di Amici. Tuttavia, la sua mancanza di sicurezza potrebbe ostacolarne il percorso futuro. Anche Antonia, sua ex compagna di squadra, dovrà affrontare le stesse sfide.

La puntata ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni momenti che hanno colpito il pubblico e altri che sono stati considerati privi di impatto. Nicolò Filippucci è emerso come uno dei concorrenti più promettenti, grazie alla sua voce e alla sua presenza scenica. La serata ha visto anche esibizioni di artisti come Francesco Cicchella e Michele Bravi, che hanno suscitato apprezzamenti e critiche.

La settima puntata di Amici 24 ha offerto spunti di riflessione sul percorso artistico dei concorrenti e sull’importanza dell’autostima nel mondo dello spettacolo. Con l’avvicinarsi delle fasi finali del programma, le aspettative per le prossime esibizioni sono alte e gli appassionati attendono con ansia di scoprire chi avrà successo nel talent show.

