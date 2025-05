Amici 24: nuove sfide e due eliminazioni nel settimo serale del talent show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 si avvicina al suo epilogo, con il settimo serale che promette colpi di scena e tensioni tra i concorrenti. La puntata, in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, vedrà l’eliminazione di due allievi, a seguito di un ballottaggio rimandato nella settimana precedente. Le dinamiche tra i ragazzi e i professori si fanno sempre più intense, con sfide che metteranno a dura prova le capacità artistiche di ciascuno.

La tensione cresce: due eliminazioni in arrivo

Con il gran finale all’orizzonte, i concorrenti di Amici 24 si trovano a fronteggiare sfide sempre più impegnative. Le anticipazioni rivelano che, durante il settimo serale, ci saranno ben due eliminazioni. Questo sviluppo si verifica dopo che la scorsa settimana il ballottaggio finale è stato posticipato, aumentando la pressione sui ragazzi. Gli allievi devono dimostrare il loro valore per rimanere nella competizione, mentre i professori si preparano a giudicare le performance con occhio critico.

Scontri tra i professori e il ritorno di Chiara e TrigNO

La puntata si apre con il ritorno di Chiara e TrigNO, i quali hanno atteso un verdetto per una settimana a causa di un voto mancante da parte di Malgioglio. Alla fine, il giudice esprime il suo parere e, secondo le indiscrezioni, Chiara sarà l’eliminata. Tuttavia, la ballerina riceve due borse di studio e l’opportunità di tornare ad Amici come ballerina professionista, un riconoscimento del suo talento.

Dopo il primo verdetto, la competizione entra nel vivo. La prima manche vede confrontarsi Antonio, Daniele e Jacopo, con quest’ultimo che risulta l’eliminato provvisorio. La seconda manche, invece, è caratterizzata da una sfida tra Antonia e Francesca, con la ballerina che riesce a prevalere. Francesco, dopo aver perso contro TrigNO, si trova anch’egli in una posizione precaria.

I guanti di sfida e le tensioni tra i professori

Un elemento di tensione durante la puntata è rappresentato dai guanti di sfida. In particolare, il guanto di latino tra Alessia e Francesco viene rifiutato da Emanuel Lo, il quale lo considera non idoneo, nonostante la volontà dell’allievo di mettersi in gioco. Questa situazione genera discussioni accese tra i professori, evidenziando le divergenze di opinione su come gestire le sfide.

Nella terza e ultima manche, si svolge una sfida tra TrigNO e Daniele, con il primo che emerge vittorioso. Alla fine, Antonia e Alessia si ritrovano al ballottaggio, mentre Jacopo si unisce a loro, rischiando di lasciare la scuola. I tre allievi abbandonano lo studio per ritirarsi nella casetta, in attesa del verdetto finale.

Ospiti e performance musicali

Il settimo serale di Amici 24 non è solo caratterizzato dalle sfide tra i concorrenti, ma anche dalla presenza di ospiti speciali. Fedez e Clara si esibiscono con il loro nuovo duetto intitolato “Scelte stupide“, mentre Michele Bravi presenta un brano originale, creato per la colonna sonora di un cortometraggio girato con Lino Banfi. A intrattenere il pubblico ci pensa anche Francesco Cicchella, che con il suo umorismo prende in giro volti noti della televisione.

La puntata del 3 maggio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con i concorrenti che si preparano a dare il massimo per rimanere in gara.

