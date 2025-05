Amici 24: Nicolò escluso dalla finale, la decisione che ha scatenato polemiche sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La puntata di sabato 10 maggio ha segnato un momento cruciale per il talent show Amici 24, con le ultime sfide prima della finale. I concorrenti rimasti in gara sono Francesco, Daniele e Alessia per il ballo, mentre per il canto si sfidano TrigNO, Nicolò e Antonia. Solo uno di loro avrà l’opportunità di proseguire verso la finalissima di sabato 18 maggio, trasmessa in diretta. La scelta di eliminare un cantante ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i giudici, creando un acceso dibattito online.

La corsa alla finale: i ballerini e i cantanti in gara

Nella puntata, Francesco ha conquistato il primo posto per la finale, seguito da Alessia e Daniele. La tensione cresceva man mano che si avvicinava il momento della decisione finale riguardo ai cantanti. Dopo le esibizioni, i tre concorrenti in ballottaggio sono stati Antonia, Nicolò e TrigNO. Prima di scoprire il loro destino, i ragazzi si sono ritirati nella casetta per discutere le loro performance e le emozioni vissute durante la competizione.

Nicolò ha espresso il suo rammarico, dichiarando: “Se non dovessi andare avanti non sarei felice”. Questo commento riflette la pressione e l’aspettativa che i concorrenti sentono in un contesto così competitivo. Al rientro in studio, i ragazzi hanno notato l’assenza del pubblico, un elemento che ha reso l’atmosfera ancora più tesa. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha ironicamente rivelato che Cristiano Malgioglio aveva già anticipato che due di loro avrebbero raggiunto la finale, creando un clima di sorpresa e curiosità.

La decisione finale: chi avanza e chi deve lasciare

Dopo un’attenta valutazione, i giudici hanno dovuto decidere chi tra Antonia e Nicolò avrebbe dovuto abbandonare il talent. Amadeus, noto conduttore e direttore artistico, ha condiviso le sue difficoltà nel prendere una decisione, affermando: “Se io fossi direttore artistico di Sanremo porterei tutti e tre”. Questo commento ha sottolineato quanto fosse difficile scegliere tra talenti così promettenti.

Alla fine, TrigNO è stato proclamato primo finalista, esprimendo il suo onore di esibirsi davanti alla giuria. La tensione aumentava mentre i giudici si preparavano a votare per il quinto finalista. La scelta è ricaduta su Antonia, che ha ottenuto così la maglia per la finale. Di conseguenza, Nicolò è stato costretto a lasciare il programma, un momento che ha colpito non solo lui, ma anche il pubblico presente.

Le reazioni del pubblico e il futuro di Nicolò

Maria De Filippi ha avuto un momento di confronto con Nicolò, rassicurandolo sul fatto che il suo talento non passerà inosservato al di fuori del talent. Nicolò ha ringraziato tutti, esprimendo il suo dispiacere per non essere riuscito ad arrivare fino in fondo: “È stato veramente un sogno. Mi dispiace che si sia fermato a un passo dalla fine. Sono testardo e so che ce la metterò tutta fuori da qui”. Queste parole riflettono la determinazione del giovane artista, pronto a affrontare nuove sfide.

Dall’altra parte, Antonia ha reagito con emozione, piangendo di gioia per aver conquistato un posto nella finale. Tuttavia, la decisione di eliminare Nicolò ha sollevato un’ondata di critiche sui social media. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, affermando di voler boicottare la finale a causa dell’uscita del cantante. Questo episodio ha messo in evidenza quanto il pubblico sia coinvolto nelle dinamiche del programma e quanto le scelte dei giudici possano influenzare l’opinione generale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!