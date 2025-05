Amici 24: Nicolò eliminato nell’ottava puntata del talent show condotto da Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il talent show di Canale 5, Amici 24, ha vissuto un’altra serata intensa e ricca di emozioni con l’ottava puntata del serale. La conduzione di Maria De Filippi ha guidato il pubblico attraverso una serie di sfide avvincenti, con la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ospiti speciali della serata sono stati Annalisa, Fred De Palma e Geppi Cucciari, che hanno arricchito l’atmosfera con le loro performance.

La semifinale e le prime sfide

La semifinale ha preso avvio con un momento simbolico: Maria De Filippi ha mostrato ai sei concorrenti rimasti in gara la maglia nera gigante con la scritta “Sei in finale”, che conteneva al suo interno la maglia dorata, simbolo di accesso alla finale. La tensione era palpabile mentre i concorrenti si preparavano a sfidarsi.

La prima sfida ha visto protagonisti Francesco e Daniele . Francesco ha trionfato, guadagnando così un vantaggio iniziale. La seconda sfida ha coinvolto Antonia e Nicolò , con Antonia che ha eseguito “Napule è” e Nicolò che ha cantato “I’m so excited”. In questo caso, Antonia ha avuto la meglio, dimostrando la sua abilità vocale.

La terza e ultima prova ha visto Nicolò e TrigNO esibirsi con “Proud Mary”, sfidando il ballerino Daniele sulle note di “Uprising”. I giudici hanno votato, e Elena ha premiato il duetto per la fusione delle voci, seguita dal consenso di Malgioglio. Il team Pettinelli-Lo ha vinto la prova, portando il punteggio a 2 a 1.

Francesco diventa il primo finalista

Con la vittoria del team Pettinelli-Lo, Nicolò, Francesco e TrigNO si sono contesi l’accesso alla finale. Francesco ha aperto le esibizioni con la cover di “Mille giorni di te e di me”, seguito da un assolo di danza classica di Daniele, che ha ricevuto i complimenti di Alessandra. TrigNO ha chiuso con “Pastello bianco”.

I giurati hanno espresso le loro preferenze per il finale: Amadeus e Cristiano hanno scelto Francesco, e anche Elena ha confermato la sua scelta. Francesco è stato quindi proclamato primo finalista e ha ricevuto la maglia.

La finale del guanto prof

La serata è proseguita con la finale del guanto prof, dove Anna Pettinelli, affiancata da Elena D’Amario, ha danzato con passione, mentre Lorella Cuccarini ha sfidato Cristiano Malgioglio. Amadeus, unico votante, ha assegnato la vittoria a Anna Pettinelli, sottolineando quanto si sia divertito durante la performance.

La seconda partita e le sfide decisive

La seconda partita è iniziata con uno spareggio per determinare il boccino di sfida. Daniele ha affrontato TrigNO in “Mio fratello è figlio unico”. Amadeus ha votato per TrigNO, mentre Cristiano ed Elena hanno scelto Daniele, portando così il team Zerbi-Celentano a sfidare Pettinelli-Lo.

La prima prova ha visto la ballerina Alessia esibirsi in un passo a due con Mattia Zenzola, mentre TrigNO ha cantato “Should I stay or should I go”. Amadeus ha apprezzato l’integrazione di TrigNO nella coreografia, ma Elena ha premiato Alessia, portando il punteggio a 1 a 0 per Zerbi-Celentano.

Nella seconda prova, Alessia ha danzato nuovamente con Mattia, mentre Nicolò ha cantato “Are you gonna be my girl”. Elena ha scelto Alessia per la sua interpretazione, e Malgioglio ha confermato il suo voto, decretando la vittoria di Zerbi-Celentano con un punteggio finale di 2 a 0. Alessia è diventata così la seconda finalista.

La terza partita e l’assegnazione del terzo finalista

La terza e ultima partita ha visto un nuovo spareggio tra Nicolò , che ha cantato “Rolling in the deep”, e Antonia , che ha eseguito “Killing me softly”. Amadeus e Cristiano hanno votato per Antonia, portando alla sfida tra Daniele e TrigNO in “Buonanotte fiorellino”.

Amadeus ha premiato TrigNO, mentre Elena ha visto una competizione tra delicatezza e impatto, assegnando il punto a Daniele. Malgioglio ha confermato la sua preferenza per Daniele, portando il punteggio a 1 a 0 per Zerbi-Celentano.

Nella seconda prova, Daniele ha sfidato Nicolò in “As”. Amadeus e Malgioglio hanno votato per Daniele, confermando la sua superiorità. Zerbi-Celentano ha vinto nuovamente con un punteggio di 2 a 0, portando Daniele a diventare il terzo finalista.

La sfida finale ha visto Antonia esibirsi in “New York New York” contro Daniele. Amadeus ha espresso la sua preferenza per Antonia, ma Cristiano e Malgioglio hanno scelto Daniele, che ha ricevuto la maglia finale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!