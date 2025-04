Amici 24: Maria De Filippi presenta Achille Lauro e nuove sfide per i talenti in gara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, sabato 26 aprile 2025, il talent show ‘Amici‘, condotto da Maria De Filippi, torna in prima serata su Canale 5 con il sesto appuntamento della sua ventiquattresima edizione. La serata promette emozioni e sorprese, con la presenza del superospite musicale Achille Lauro, che presenterà il suo ultimo singolo ‘Amor‘. I fan del programma possono aspettarsi esibizioni straordinarie e momenti di grande spettacolo.

Ospiti e sfide per i concorrenti

Gli allievi di ‘Amici‘ si preparano a calcare nuovamente il palco, pronti a dimostrare il loro talento attraverso nuove sfide. Attualmente, sono otto i concorrenti rimasti in gara, suddivisi in tre squadre. I cantanti in competizione sono Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e Trigno, mentre i ballerini sono Alessia, Chiara, Daniele e Francesco. Ogni esibizione sarà un’opportunità per i ragazzi di mettersi alla prova e conquistare il favore della giuria e del pubblico.

A giudicare le performance di questa sera ci sarà una giuria d’eccezione, composta da nomi noti del panorama musicale e televisivo: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. La loro esperienza e il loro occhio critico saranno fondamentali per valutare le esibizioni dei talenti, che cercheranno di impressionare con le loro capacità artistiche e la loro originalità.

Achille Lauro e le sue performance

Il superospite Achille Lauro arricchirà la serata con due esibizioni dal vivo. Il cantautore presenterà il suo nuovo singolo ‘Amor‘, un brano che promette di conquistare il pubblico con la sua melodia e i suoi testi evocativi. Inoltre, Lauro si esibirà con ‘Incoscienti giovani‘, un altro singolo già certificato platino, che ha riscosso un grande successo nelle ultime settimane. Entrambi i brani fanno parte del suo nuovo album ‘Comuni mortali‘, un lavoro che riflette la sua evoluzione artistica e la sua capacità di affrontare temi profondi e attuali.

Oltre ad Achille Lauro, il palco di ‘Amici‘ vedrà anche il ritorno del cantautore Holden, che presenterà per la prima volta il suo nuovo singolo ‘Autodistruzione‘. La sua presenza aggiunge ulteriore valore alla serata, offrendo ai telespettatori l’opportunità di scoprire nuove sonorità e talenti emergenti nel panorama musicale italiano.

La serata di ‘Amici‘ si preannuncia quindi ricca di emozioni, con esibizioni che metteranno in luce il talento dei concorrenti e la qualità degli ospiti. Gli appassionati del programma non vorranno perdere questo appuntamento imperdibile, che promette di regalare momenti indimenticabili.

