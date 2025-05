Amici 24: Maria De Filippi e Annalisa protagonisti della serata di sabato 10 maggio su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 10 maggio, il talent show “Amici” torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento della sua ventiquattresima edizione. Maria De Filippi guiderà il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni e sorprese, con la presenza di ospiti musicali di grande rilievo, tra cui Annalisa, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo intitolato “Maschio“.

Le sfide degli allievi

Gli allievi di “Amici” si preparano a tornare sul palco, pronti a dare il massimo in nuove sfide artistiche. Attualmente, sei talenti sono rimasti in gara, suddivisi in tre squadre: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco. Ogni esibizione sarà fondamentale per determinare chi avrà l’opportunità di accedere alla finale. La tensione è palpabile, poiché ogni concorrente sa che ogni performance potrebbe essere decisiva per il loro futuro nel programma.

La giuria di questa settimana è composta da nomi illustri del panorama televisivo e musicale italiano: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Saranno loro a valutare le esibizioni e a decidere le sorti dei concorrenti, rendendo ogni esibizione ancora più significativa. Gli allievi dovranno dimostrare non solo il loro talento, ma anche la loro capacità di affrontare la pressione e di esibirsi al meglio delle loro possibilità.

Ospiti speciali e intrattenimento

La serata sarà arricchita dalla comicità di Geppi Cucciari, che porterà sul palco la sua pungente satira, intrattenendo il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente. La presenza di ospiti musicali come Annalisa e Fred De Palma aggiungerà un ulteriore elemento di interesse alla puntata. Annalisa, in particolare, presenterà il suo nuovo singolo “Maschio“, un brano atteso dai fan e che promette di conquistare le classifiche.

Fred De Palma, noto per il suo stile fresco e innovativo, porterà in studio il suo brano “Barrio Lambada“, offrendo al pubblico un assaggio della sua musica e del suo talento. La combinazione di esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento renderà la serata di sabato 10 maggio un evento imperdibile per gli appassionati del programma e della musica italiana.

Un appuntamento da non perdere

Con una giuria di esperti, ospiti musicali di spicco e talenti pronti a sfidarsi, la puntata di “Amici” di sabato 10 maggio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Gli spettatori potranno seguire le esibizioni dei concorrenti e scoprire chi avrà la meglio in questa fase cruciale del talent show. La conduzione di Maria De Filippi, sempre attenta e coinvolgente, garantirà un’atmosfera di grande partecipazione e attesa.

La serata promette di essere un mix di musica, danza e intrattenimento, rendendo “Amici” un appuntamento imperdibile per chi ama il talento e la creatività. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per vivere insieme a Maria De Filippi e ai suoi ospiti una serata indimenticabile.

