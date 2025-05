Amici 24: Le Preferenze dei Professori Prima della Finale del Talent Show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale della 24esima edizione di Amici si avvicina, con l’ultima puntata in programma per domenica 18 maggio 2025 su Canale 5. I professori della scuola, tra cui Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, hanno espresso le loro opinioni sui concorrenti in gara, rivelando chi secondo loro meriterebbe di vincere il talent show condotto da Maria De Filippi.

Le preferenze dei professori per la categoria canto

Con l’epilogo della 24esima edizione di Amici alle porte, i sei insegnanti hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro preferenze sui concorrenti rimasti in gara. Nella categoria canto, i nomi che hanno ricevuto il maggior consenso sono stati TrigNO, alias Pietro Bagnagrande, e Antonia Nocca. I professori Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Deborah Lettieri hanno indicato TrigNO come il favorito, mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno puntato su Antonia.

Questa divisione di opinioni riflette le diverse visioni artistiche dei professori, ognuno dei quali ha una propria interpretazione del talento e delle potenzialità dei ragazzi. La competizione si fa sempre più intensa, e le scelte dei professori possono influenzare notevolmente l’esito finale. L’aspettativa è alta, e i fan del programma sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio in questa sfida canora.

Le preferenze dei professori per la categoria ballo

Passando alla categoria ballo, le scelte dei professori si sono rivelate altrettanto interessanti. Francesco Fasano ha ricevuto il supporto di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, mentre Alessia Pecchia ha conquistato i voti di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Daniele Doria, pur non avendo ricevuto il consenso di tutti, ha ricevuto il voto di Anna Pettinelli, che ha espresso un’opinione sorprendente: “Mi piacerebbe dividere la coppa in tre parti, ma so che non è possibile. Per mio gusto personale e per il mio trascorso di ballerina, l’allievo che si avvicina di più è Francesco“.

Questa affermazione mette in luce la difficoltà di scegliere un solo vincitore in un contesto così competitivo, dove ogni ballerino porta con sé un bagaglio unico di esperienze e talenti. La finale si preannuncia come un evento imperdibile, con i professori che continuano a seguire con attenzione l’evoluzione dei loro allievi.

I favoriti per la vittoria finale

Oltre a esprimere le loro preferenze per le singole categorie, i professori sono stati interrogati su chi, a loro avviso, dovrebbe vincere l’intera edizione di Amici 24. Il ballerino Francesco ha ricevuto il maggior numero di voti, sostenuto da Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Alessia Pecchia ha ottenuto due voti da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, mentre TrigNO è stato nominato dalla sua coach Anna, che ha sottolineato i progressi sia artistici che personali del giovane artista: “Tenendo conto della mission della scuola, dovrebbe essere lui, si è formato anche dal punto di vista caratteriale e artistico”.

Antonia, purtroppo, non ha ricevuto alcuna preferenza, suscitando la sua delusione all’interno della casetta. Questo scenario mette in evidenza le tensioni e le emozioni che caratterizzano il percorso dei concorrenti, rendendo la finale ancora più avvincente.

La situazione dei finalisti e le polemiche

Con l’imminente finale, l’attenzione si concentra sui cinque finalisti: Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. L’eliminazione di Nicolò Filippucci, uno dei concorrenti più amati, ha suscitato reazioni forti tra i fan e ha portato l’ex professore Luca Jurman a esprimere il suo disappunto sui social. Ha criticato la giuria per aver scelto Antonia al posto di Nicolò, definendo la situazione come “un momento di televisione così bassa in Italia“.

Le sue parole evidenziano le polemiche che spesso circondano i talent show, dove le decisioni dei giudici possono generare discussioni accese tra il pubblico. La tensione è palpabile e i fan sono pronti a sostenere i loro beniamini nella corsa verso la vittoria finale. La finale di Amici 24 si preannuncia come un evento carico di emozioni, dove il talento e la passione dei concorrenti si scontreranno per conquistare il titolo di vincitore.

