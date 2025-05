Amici 24: le emozioni dei finalisti dopo la vittoria di Daniele Doria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 ha concluso il suo percorso con una finale emozionante andata in onda su Canale 5, dove Daniele Doria ha trionfato. I cinque finalisti, Alessia Pecchia, Antonia Nocca, Trigno, Daniele Doria e Francesco Fasano, hanno condiviso le loro reazioni a caldo dopo l’epilogo del programma condotto da Maria De Filippi.

Daniele Doria: la gioia di un sogno realizzato

Daniele Doria, vincitore del talent, ha espresso la sua incredulità e felicità subito dopo la finale. “Continuo a dire che ancora non ho realizzato, forse realizzerò tra non so quanto, è veramente tutto magico”, ha dichiarato. Il giovane artista ha sottolineato l’importanza del suo percorso, affermando di essere fiero di se stesso, indipendentemente dal risultato. “Se non avessi vinto sarei stato comunque fiero di me stesso”, ha aggiunto, riflettendo sul suo passato e sull’esperienza vissuta nel programma.

Doria ha anche condiviso un messaggio di incoraggiamento che si era scritto prima dell’inizio del serale, esortandosi a credere in se stesso e a non mollare mai. “Questo percorso è terminato, ora brilla ancora di più”, ha concluso, lasciando trasparire la sua determinazione e voglia di continuare a crescere artisticamente.

Trigno: la sorpresa di un risultato inaspettato

Trigno, che ha conquistato il titolo di vincitore della categoria canto, ha rivelato di non aspettarsi di arrivare in finale. “No, non me l’aspettavo. Partiamo dal presupposto che non mi aspettavo di arrivare in finale”, ha affermato, ringraziando i suoi sostenitori. Il cantante ha scherzato sulla coppa ricevuta, dicendo che è più comoda da portare rispetto a quella di Daniele.

In un momento di riflessione, Trigno ha condiviso un messaggio scritto su un bigliettino, in cui si incoraggiava a essere fiero del proprio percorso e a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. “Quando finisce qualcosa ne inizia una più bella, vivitela bene”, ha detto, dimostrando una maturità sorprendente per la sua giovane età.

Alessia Pecchia: il valore del percorso artistico

Alessia Pecchia, seconda classificata nella categoria ballo, ha espresso una certa aspettativa riguardo al suo risultato, ma ha riconosciuto il valore del traguardo raggiunto. “Amici è un posto che ti permette di vivere solo di arte, ballo, canto, di scoprirti nella maniera più profonda”, ha dichiarato, evidenziando come il programma sia stato un’opportunità non solo artistica, ma anche personale.

La ballerina ha pianificato di trascorrere del tempo con la sua famiglia e di visitare Milano, esprimendo entusiasmo per il futuro. “Questo è un augurio a me stessa, non so come andrà, sono all’inizio di un nuovo capitolo”, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di continuare a crescere nel mondo della danza.

Antonia Nocca: la delusione e la gratitudine

Antonia Nocca ha condiviso il suo dispiacere per non aver vinto la categoria, ma ha anche espresso gratitudine per l’esperienza vissuta. “Ci tenevo a vincere la categoria, essendo così vicina, comunque era un desiderio”, ha detto, aggiungendo che qualsiasi risultato sarebbe andato bene per lei.

La cantante ha parlato dell’importanza del programma nella sua vita, affermando che Amici le ha permesso di ricevere amore e felicità. “Domani vado a prendermi una pizza e a farmi un tuffo”, ha concluso, mostrando la sua voglia di festeggiare e godere dei piccoli piaceri della vita.

Francesco Fasano: un percorso ricco di emozioni

Francesco Fasano ha espresso la sua gioia per il traguardo raggiunto, affermando di sentirsi “sulla luna”. Ha ringraziato Amici e Maria De Filippi per l’opportunità ricevuta, descrivendo il suo percorso come “bellissimo”. “Ho dato il massimo, mi sono sentito davvero bene sul palco”, ha dichiarato, evidenziando l’intensità delle emozioni provate durante la finale.

Fasano ha anche rivelato di aver ricevuto diverse proposte lavorative e ha espresso il desiderio di tornare a casa per condividere la sua gioia con la famiglia e il suo cane. “Vi voglio bene a tutti, grazie”, ha concluso, lasciando trasparire un profondo senso di gratitudine.

I risultati dei televoti

La finale ha visto Daniele Doria trionfare con il 46,75% dei voti nella prima manche, seguito da Alessia Pecchia con il 30,35% e Francesco Fasano con il 22,90%. Nella seconda manche, Doria ha ottenuto il 59,32% dei voti, mentre Alessia è stata eliminata con il 40,68%. Tra i cantanti, Trigno ha primeggiato con il 66,28%, mentre Antonia ha ricevuto il 33,72%. Nella finalissima, Daniele ha vinto con il 54,80% dei voti, mentre Trigno ha conquistato la vittoria di categoria con il 45,20%.

