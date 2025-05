Amici 24: la finale sorprendente di Daniele Doria chiude con ascolti deludenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24, il popolare talent show condotto da Maria De Filippi, ha visto la vittoria inaspettata del ballerino Daniele Doria. Nonostante il trionfo, gli ascolti hanno registrato un calo rispetto alle aspettative, segnando un momento di riflessione per il programma. La serata ha visto la partecipazione di 3 milioni e 786 mila spettatori, con uno share del 26,87%. Sebbene il risultato sia considerato buono, è inferiore rispetto ai dati delle edizioni precedenti, sollevando interrogativi sulla direzione futura del format.

Ascolti della finale: un confronto con le edizioni passate

La finale di Amici 24 si è rivelata la meno vista di sempre in termini di ascolti assoluti. In 24 edizioni, il programma non aveva mai registrato meno di 4 milioni di spettatori. Per fare un confronto, la finale dell’anno scorso, trasmessa in una domenica dedicata all’Eurovision Song Contest, aveva raggiunto 4 milioni e 484 mila telespettatori, con uno share del 31,81%. Anche le edizioni che hanno faticato di più non erano mai scese sotto i 4 milioni. Questo calo potrebbe essere attribuito alla concorrenza delle partite di Serie A trasmesse su Dazn, che ha sottratto un pubblico significativo al talent show.

La serata affollata: impatto sugli altri programmi

Non solo Amici 24 ha sofferto per la competizione agguerrita della serata. Anche il programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, ha registrato ascolti deludenti, totalizzando solo 1 milione e 300 mila spettatori e uno share del 7,68%. Questo risultato è particolarmente basso per un programma di punta della Rai. D’altra parte, Fabio Fazio ha chiuso la sua stagione con Che tempo che fa, ottenendo un 9,33% di share e 1 milione e 694 mila spettatori, dimostrando di non risentire della forte concorrenza. Anche Report, in onda su Rai Tre, ha ottenuto un buon risultato con 1 milione e 97 mila telespettatori e un 6,14% di share.

Riflessioni sul futuro di Amici e della programmazione televisiva

Il calo degli ascolti di Amici 24 solleva interrogativi sul futuro del programma e sulla sua capacità di attrarre il pubblico. Maria De Filippi, figura centrale della televisione italiana, dovrà considerare strategie innovative per rivitalizzare il format. La competizione con eventi sportivi e altri programmi di intrattenimento richiederà una riflessione approfondita sulla programmazione e sulla scelta delle date di messa in onda. La sfida sarà quella di mantenere l’interesse del pubblico, garantendo al contempo un’adeguata visibilità ai talenti emergenti che partecipano al programma.

