Amici 24: La finale si avvicina, i favoriti tra cantanti e ballerini

La finale di Amici 24, in programma domenica 18 maggio su Canale 5, si avvicina e le aspettative sono alle stelle. Dopo mesi di sfide avvincenti e performance emozionanti, uno dei sei finalisti avrà l’onore di succedere a Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione precedente. Le agenzie di scommesse hanno già iniziato a stilare le loro previsioni, rivelando i concorrenti con le maggiori possibilità di trionfare.

I favoriti alla vittoria

Le agenzie di scommesse indicano che la vittoria potrebbe andare a un cantante, continuando una tradizione che si è consolidata negli ultimi anni. Negli ultimi dieci anni, solo tre ballerini hanno conquistato il titolo: Andreas Müller nel 2017, Giulia Stabile nel 2021 e Mattia Zenzola nel 2023. Quest’anno, il confronto si svolge principalmente tra TrigNO e Antonia.

TrigNO, con un forte seguito sui social media, potrebbe beneficiare del supporto dei fan di Nicolò e Jacopo Sol, eliminati durante il serale, oltre a contare sull’appoggio della sua fidanzata, Chiara Bacci, anch’essa uscita prima della finale. Dall’altro lato, Antonia ha dimostrato una crescita costante e viene considerata una delle voci più promettenti di questa edizione, rendendo il duello tra i due cantanti ancora più intrigante.

La danza in gara

Per quanto riguarda il settore danza, Francesco Fasano, allievo del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, si trova in una posizione di svantaggio. Nonostante il suo talento sia riconosciuto dai professori, la sua fanbase più ridotta potrebbe influenzare negativamente le sue possibilità durante il televoto. La finale si svolgerà in diretta, il che aggiunge ulteriore suspense.

Le aspettative sono più elevate per Alessia e Daniele Doria, entrambi allievi di Alessandra Celentano. Alessia Pecchia, in particolare, ha dimostrato di avere le carte in regola per competere seriamente e potrebbe avere una chance concreta di arrivare in finale, mettendo alla prova le sue abilità contro i due cantanti favoriti.

Le quote dei bookmaker

Le quote dei bookmaker offrono un quadro interessante sulle possibilità di vittoria dei concorrenti. Ecco un riepilogo delle scommesse da diverse agenzie:

Sisal TrigNO : 2,75 Antonia : 3,25 Alessia : 3,50 Daniele : 4,00 Francesco : 16,00

PlanetWin365 Antonia : 2,40 Alessia : 3,25 TrigNO : 4,00 Daniele : 4,00 Francesco : 17,00

GoldBet Antonia : 2,50 Alessia : 3,00 TrigNO : 3,50 Daniele : 4,00 Francesco : 16,00



Antonia sembra partire leggermente favorita secondo PlanetWin365 e GoldBet, mentre Sisal mostra maggiore fiducia in TrigNO. La finale promette di essere un evento ricco di emozioni, tra scommesse, sorprese e voti da casa. Domenica scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, i professori della scuola hanno espresso le loro preferenze, indicando TrigNO per il canto e Francesco per il ballo.

