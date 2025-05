Amici 24: Il Grande Evento Speciale Enel Registrato a Roma il 28 Maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, mercoledì 28 maggio 2025, gli studi Elios di Roma hanno ospitato una registrazione di un episodio speciale di Amici 24, dedicato al noto sponsor Enel. Durante l’evento, i finalisti del talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, hanno presentato le loro esibizioni, mentre il pubblico ha avuto la possibilità di documentare il tutto sui social media, grazie a regole più flessibili rispetto alle registrazioni del Serale e del pomeridiano. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata memorabile.

Le esibizioni dei finalisti di Amici 24

Lo speciale Enel di Amici 24 ha visto protagonisti i finalisti del talent, che si sono esibiti in coreografie emozionanti. La conduzione dell’evento è stata affidata a Elena D’Amario, ex ballerina professionista e giudice del Serale, che ha guidato il pubblico attraverso le performance. Tra i momenti salienti, Daniele, il vincitore di Amici 24, ha presentato la sua coreografia “Give Me Love“, una performance che ha lasciato tutti senza parole. Questa coreografia rappresenta un momento significativo per Daniele, poiché è stata eseguita sia prima del suo infortunio che al suo ritorno sul palco.

Le parole di TrigNO e il riconoscimento del pubblico

Durante la registrazione, TrigNO ha avuto l’opportunità di rispondere ad alcune domande, condividendo la sua esperienza e il suo percorso all’interno del programma. Ha sottolineato come la sua personalità, a volte divisiva, sia riuscita a raggiungere il pubblico. “A casa è arrivata la mia personalità che a volte divide. So che a tante persone sono stato antipatico, poi hanno imparato a conoscermi. Anch’io ho imparato a conoscere questo posto”, ha dichiarato TrigNO, evidenziando il suo percorso di crescita personale e professionale.

I regali dei ballerini e le coreografie

Oltre alle esibizioni, i ballerini hanno avuto l’opportunità di mostrare dei regali simbolici prima di ciascuna delle loro coreografie. Ogni regalo ha rappresentato un pezzo della loro personalità e delle loro esperienze. Francesco ha portato una foto con il suo cane, simbolo del legame affettivo che ha con il suo animale domestico. Antonia ha presentato una nuvola, un oggetto che potrebbe simboleggiare i suoi sogni e aspirazioni. Alessia ha scelto di mostrare una pizza con tanti gusti, rappresentando la varietà e la ricchezza delle sue esperienze. TrigNO ha portato uno specchio, un oggetto che riflette la sua introspezione, mentre Daniele ha mostrato una piccola coppa, simbolo del suo trionfo nel talent.

L’evento ha offerto un mix di emozioni e spettacolo, confermando ancora una volta il successo di Amici 24 e il forte legame tra i concorrenti e il pubblico. La registrazione di oggi rappresenta un ulteriore passo nella storia del programma, che continua a coinvolgere e appassionare gli spettatori.

