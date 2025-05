Amici 24: il duello finale tra TrigNo e Antonia per la vittoria nella categoria canto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 ha raggiunto un momento cruciale con l’eliminazione di Nicolò Filippucci, considerato da molti il potenziale vincitore di questa edizione. Con la competizione che si fa sempre più serrata, i rimanenti cantanti, TrigNo e Antonia, sono pronti a dare il massimo. La produzione ha coinvolto i professori, anche quelli di danza, per esprimere le loro opinioni su chi potrebbe trionfare nella categoria canto.

Le opinioni dei professori su chi vincerà

I professori di Amici 24 non si sono tirati indietro nel condividere le loro preferenze. Rudy Zerbi, noto per il suo occhio attento ai talenti, ha espresso il suo sostegno per Antonia. Secondo lui, la giovane cantante merita la vittoria grazie alla sua voce straordinaria e alla capacità di interpretare canzoni di generi e periodi diversi. Zerbi ha sottolineato come Antonia riesca a infondere un significato profondo in ogni brano che esegue, rendendo la sua performance unica e coinvolgente.

Dall’altra parte, Anna Pettinelli ha dichiarato il suo appoggio per TrigNo, il suo allievo. Ha evidenziato le sue doti di autore e interprete, definendolo una persona con una forte personalità. La Pettinelli ha affermato che TrigNo è pronto per il mercato musicale, grazie alla sua espressività e capacità di coinvolgere il pubblico. Anche Lorella Cuccarini ha confermato il suo sostegno per TrigNo, lodando il suo percorso di crescita all’interno del programma. Ha notato come il giovane artista sia riuscito a migliorare sia vocalmente che caratterialmente, esplodendo nel serale con carisma e autenticità.

Emanuel Lo ha condiviso la stessa opinione, affermando di aver visto TrigNo trasformarsi durante il suo percorso. Ha notato come il cantante abbia messo in mostra il suo vero io durante le esibizioni serali, guadagnandosi così il titolo di vincitore agli occhi di molti. Anche Deborah Lettieri ha cambiato idea, dichiarando che inizialmente avrebbe scelto un altro concorrente, ma ora vede in TrigNo un artista completo e carismatico, perfetto per il palcoscenico.

Al contrario, Alessandra Celentano ha espresso la sua preferenza per Antonia, apprezzando il suo timbro vocale e la sua personalità. Ha descritto Antonia come una persona generosa e originale, capace di distinguersi per la sua autenticità.

Le reazioni dei concorrenti

Dopo aver ascoltato i commenti dei professori, TrigNo ha mostrato la sua emozione, ringraziando sinceramente per i complimenti ricevuti. Ha sottolineato quanto sia significativo ricevere riconoscimenti da artisti di grande esperienza, evidenziando come durante l’anno non avesse ricevuto molte lodi. La sua gratitudine è stata palpabile, e ha affermato di accogliere con soddisfazione le parole di incoraggiamento.

Antonia, d’altra parte, ha manifestato una certa delusione nel vedere che quattro professori su sei hanno votato per TrigNo. Tuttavia, ha espresso la sua gioia per il sostegno di Alessandra Celentano e ha apprezzato le parole di Rudy Zerbi, che ha riconosciuto la sua capacità di dare un senso profondo ai brani che interpreta.

Con Nicolò eliminato, la competizione si concentra ora su TrigNo e Antonia, con il primo che sembra avere maggiori possibilità di emergere nel panorama discografico. Tuttavia, Antonia non deve preoccuparsi, poiché ha in programma tour con artisti di fama internazionale come Sting, che potrebbero rappresentare un’importante opportunità per la sua carriera musicale.

