Amici 24: I risultati e le pagelle della settima puntata del serale

La settima puntata del serale di Amici 24, andata in onda sabato 3 maggio 2025 su Canale 5, ha portato con sé emozioni forti e sorprese inaspettate. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha visto l’eliminazione di due concorrenti, Chiara Bacci e Jacopo Sol, a un passo dalla semifinale. In questo articolo, analizziamo le esibizioni e le sfide dei ragazzi, con un focus sui voti e le performance di ciascun allievo.

Le esibizioni di Daniele: un ritorno sorprendente

Daniele ha dimostrato di avere una marcia in più in questa puntata, guadagnandosi un voto di 8. Dopo un periodo di difficoltà, il giovane ballerino ha ritrovato la sua grinta e ha incantato il pubblico con una performance magnetica. Nonostante la sua giovane età, Daniele ha dimostrato di avere un talento straordinario, capace di competere con i migliori. In questa edizione, si trova a fronteggiare due fuoriclasse come Francesco e Alessia, ma il suo potenziale è innegabile. La maestra Celentano ha sempre creduto in lui, e ora gli occhi sono puntati sulla possibilità di un accesso alla finale. Riuscirà a mantenere alta la sua performance nelle prossime puntate?

Chiara Bacci e Jacopo Sol: un’uscita dignitosa

Chiara Bacci e Jacopo Sol sono stati i protagonisti di un’uscita che ha lasciato il segno. Entrambi hanno ricevuto un voto di 9, nonostante l’eliminazione. Chiara, ballerina di grande talento, ha ricevuto proposte di lavoro e una borsa di studio a New York, mentre Jacopo, cantante del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha dimostrato di avere una voce unica. La loro eliminazione è stata un momento toccante, ma entrambi hanno lasciato il palco con la testa alta, conquistando il cuore del pubblico. La loro carriera è solo all’inizio, e siamo certi che continueranno a brillare anche dopo Amici.

Emanuel Lo: un voto controverso

Emanuel Lo ha ricevuto un voto di 4, a causa delle sue scelte discutibili e delle prese di posizione durante le sfide di danza. Con l’uscita di Deborah Lettieri, il clima in studio è diventato teso, con continui scontri tra lui e Alessandra Celentano. In questa puntata, la giuria ha ritenuto equo il secondo guanto di sfida, mentre Emanuel ha mantenuto la sua posizione, perdendo così un punto a tavolino. Le sue decisioni hanno sollevato interrogativi sulla sua strategia e sul suo approccio, e ora si trova a dover riconsiderare il suo metodo di lavoro.

TrigNO: una performance travolgente

TrigNO ha brillato in questa puntata, guadagnandosi un voto di 7. Come sottolineato da Anna Pettinelli, il cantante ha dimostrato di avere una personalità travolgente, battendo al ballottaggio la sua amata Chiara. Pietro, con il suo carisma e la sua energia, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. La sua crescita artistica è evidente e ha mostrato di avere tutte le carte in regola per continuare il suo percorso nel talent show. La sua determinazione e il suo talento lo rendono uno dei concorrenti più promettenti di questa edizione.

Le emozioni e le sfide di Amici 24 continuano a coinvolgere il pubblico, con performance che lasciano il segno e colpi di scena che rendono ogni puntata unica.

