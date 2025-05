Amici 24: i premi assegnati e le vincite dei finalisti nella serata conclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24 ha riservato sorprese e riconoscimenti ai talenti che hanno partecipato al programma. Oltre al premio finale e ai premi di categoria, sono stati distribuiti diversi riconoscimenti offerti da sponsor come Enel, Oreo e Marlù. Scopriamo nel dettaglio i premi assegnati e i vincitori di questa edizione.

I premi principali di Amici 24

Durante la finale, il premio più ambito è stato il premio finale, che ammonta a 150.000 euro in gettoni d’oro. Questo riconoscimento è stato assegnato al vincitore del programma, mentre il premio di categoria, del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, è andato a uno dei partecipanti che si è distinto nella sua disciplina.

In aggiunta ai premi principali, è stato conferito il Premio della Critica Enel, del valore di 50.000 euro, che è stato assegnato da una giuria composta da alcuni dei più noti giornalisti italiani. Questo premio ha lo scopo di riconoscere il talento e l’impegno di un concorrente, indipendentemente dalla posizione finale nella competizione.

Riconoscimenti speciali e premi degli sponsor

Oltre ai premi principali, sono stati assegnati diversi riconoscimenti speciali. Il Premio Radio, che ha visto la partecipazione di un panel di emittenti radiofoniche come RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Italia, è stato conferito a Trigno, un concorrente che ha saputo conquistare il favore delle radio. A differenza degli altri premi, questo non prevedeva un compenso in gettoni d’oro, ma solo una stretta di mano simbolica.

Un altro premio significativo è stato il Premio Unicità Oreo, del valore di 30.000 euro, che è stato vinto da Antonia, una delle finaliste più apprezzate. Infine, il Premio Keep Dreaming Marlù ha distribuito 7.000 euro in gettoni d’oro a ciascuno dei cinque finalisti, garantendo così un riconoscimento economico a tutti i partecipanti.

Le vincite dei finalisti

I finalisti di Amici 24 hanno portato a casa somme significative. Francesco Fasano e Alessia Pecchia hanno ricevuto ciascuno 7.000 euro in gettoni d’oro. Trigno, vincitore del Premio Radio, ha ottenuto 50.000 euro in gettoni d’oro. Antonia, che si è aggiudicata sia il Premio della Critica che il Premio Oreo, ha accumulato un totale di 87.000 euro in gettoni d’oro. Infine, Daniele Doria ha vinto il premio finale, portando a casa 157.000 euro in gettoni d’oro.

La serata finale ha messo in luce non solo i talenti dei concorrenti, ma anche l’importanza del riconoscimento del loro impegno e della loro passione per la musica e la danza. Con premi significativi e un’ampia partecipazione di sponsor, Amici 24 ha confermato il suo ruolo di piattaforma di lancio per i giovani artisti.

