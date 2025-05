Amici 24: I finalisti scelti dalla giuria dopo una stagione ricca di sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show di Canale 5, Amici 24, ha finalmente rivelato i suoi finalisti dopo un lungo percorso di oltre 220 giorni. La semifinale, andata in onda ieri sera, ha visto la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus prendere decisioni cruciali riguardo ai concorrenti che accederanno all’ultima puntata del programma. Con una serie di esibizioni emozionanti e sfide avvincenti, i talenti hanno dimostrato il loro valore, culminando in un finale che promette di essere indimenticabile.

I finalisti di Amici 24

Durante la semifinale, il primo a conquistare un posto in finale è stato Francesco Fasano, un ballerino che ha impressionato sia il suo insegnante Emanuel Lo che la maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima ha elogiato le sue capacità, affermando: “Lui è molto bravo, non voglio mica negarlo. Se ci troviamo d’accordo su questo con Emanuel? Diciamo di sì. In ogni caso vince la danza.” La competizione si è rivelata agguerrita, con Alessia Pecchia e Daniele Doria che hanno seguito Fasano, completando così il trio di ballerini che accederanno all’ultima fase del programma.

La giuria ha espresso grande soddisfazione per il livello di danza mostrato dai concorrenti, con la Celentano che ha ribadito: “Lo ripeto, ha vinto la danza, grazie alla giuria che ha votato benissimo questa sera.” La presenza di tre ballerini in finale sottolinea l’importanza della danza in questa edizione, un elemento che ha catturato l’attenzione del pubblico e della giuria.

Il ballottaggio e le eliminazioni

Nella semifinale, TrigNo, Nicolò Filippucci e Antonia Nocca sono stati sottoposti a ballottaggio. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha mantenuto il mistero riguardo al numero di eliminazioni, lasciando i concorrenti in attesa. La giuria, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di promuovere TrigNo e Antonia Nocca come finalisti, mentre Nicolò Filippucci è stato eliminato. Questo ha segnato la fine del percorso per il cantante, che era sotto la guida di Anna Pettinelli.

La tensione è stata palpabile durante il ballottaggio, con i concorrenti che hanno atteso con ansia il verdetto finale. La scelta della giuria ha messo in evidenza non solo il talento dei singoli, ma anche la strategia e le dinamiche di gruppo che caratterizzano il programma.

La finale e il premio in palio

Domenica prossima, i cinque finalisti si sfideranno per il premio di 150.000 Euro, un traguardo ambito che rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche un’opportunità per lanciare la propria carriera nel mondo dello spettacolo. La finale si preannuncia ricca di emozioni, con esibizioni che metteranno in luce le abilità artistiche di ciascun concorrente.

Il pubblico è già in fermento per scoprire chi avrà la meglio in questa edizione di Amici, con i fan che si schierano a favore dei loro preferiti. La competizione si fa sempre più intensa, e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dei concorrenti.

I concorrenti eliminati

Durante il percorso di Amici 24, diversi talenti hanno dovuto abbandonare la competizione. Tra gli eliminati figurano Asia De Figlio, Gabriel Monaco, Raffaella Mitaritonna, Luca Pasquariello, Angelica Gori, Francesca Bosco, Cristiana Carella, Chiara Bacci e Jacopo Sol. Ogni eliminazione ha rappresentato un momento di grande emozione, sia per i concorrenti che per il pubblico, evidenziando la difficoltà e la pressione del talent show.

La stagione di Amici 24 ha messo in mostra non solo il talento, ma anche la determinazione e la passione dei giovani artisti, rendendo ogni eliminazione un momento significativo nel loro percorso. Con la finale alle porte, l’attenzione è ora rivolta ai cinque finalisti, pronti a dare il massimo per conquistare il titolo e il premio in palio.

