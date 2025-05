Amici 24: I Finalisti della Semifinale e le Sorprese della Finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La semifinale di Amici 24 ha riservato emozioni forti e colpi di scena, con l’elezione dei finalisti del talent show condotto da Maria De Filippi. I ballerini hanno dominato la scena, conquistando i posti per la finalissima che si svolgerà domenica 18 maggio 2025, in diretta su Canale 5. In questo articolo, esploreremo i nomi dei finalisti e gli eventi salienti della serata.

I ballerini che hanno conquistato la finale

La semifinale ha visto una competizione accesa tra i partecipanti, con la squadra dei Petti-Lo in evidenza. Francesco, Nicolò e TrigNO hanno dato il massimo per ottenere la prestigiosa maglia oro. Francesco ha impressionato i giudici con una variazione classica, guadagnandosi ben tre voti favorevoli. Il ballerino, sostenuto da Emanuel Lo e apprezzato anche da Alessandra Celentano, è stato il primo a conquistare il pass per la finale.

Alessia, un’altra ballerina, ha seguito le orme di Francesco, ottenendo la maglia oro grazie alla sua versatilità e alle sue straordinarie performance, che hanno colpito la maestra Celentano. La sua capacità di esprimere diverse sfaccettature artistiche ha fatto la differenza, portandola a essere una delle finaliste.

Infine, Daniele ha completato il trio di ballerini in finale. Nonostante le sue paure di dover abbandonare il programma, è riuscito a superare la concorrenza di Antonia, guadagnandosi il suo posto nella finalissima. La sua determinazione e il talento hanno convinto i giudici e il pubblico.

I cantanti e il ballottaggio

Dopo l’assegnazione delle maglie oro ai ballerini, l’attenzione si è spostata sui cantanti, che hanno dovuto affrontare un ballottaggio per determinare chi di loro avrebbe raggiunto i finalisti. In uno studio vuoto, Maria De Filippi ha comunicato ai tre cantanti che solo due di loro avrebbero avuto la possibilità di accedere alla finale. Cristiano, visibilmente emozionato, ha rivelato che la situazione era difficile, ma che entrambi i posti disponibili avrebbero potuto essere occupati da due dei tre concorrenti.

Amadeus, presente come giudice, ha espresso il suo desiderio di portare tutti e tre i cantanti in finale, sottolineando come ognuno di loro avesse uno stile unico e meritevole di attenzione. Il primo cantante a ottenere il pass per la finale è stato TrigNO, la cui crescita artistica è stata apprezzata da tutti i giudici. La sua performance ha colpito per la sua autenticità e il suo impegno.

Antonia è stata la seconda cantante a conquistare un posto nella finalissima, grazie ai voti favorevoli di Cristiano e Amadeus. La sua esibizione ha dimostrato un’elevata qualità artistica e una forte presenza scenica, elementi che le hanno permesso di emergere nel contesto competitivo.

Maria De Filippi ha dedicato parole di elogio a Nicolò, evidenziando il suo autocontrollo e la sua educazione, qualità che lo hanno reso un concorrente rispettato e ammirato. La semifinale ha messo in luce non solo il talento, ma anche il carattere dei partecipanti, rendendo l’attesa per la finale ancora più intensa.

