Amici 24: emozioni e sorprese nel serale di sabato 19 aprile con due eliminazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La puntata del serale di Amici 24, trasmessa sabato 19 aprile, ha regalato momenti intensi e due eliminazioni che hanno colpito profondamente il pubblico. A lasciare la scuola di danza e canto più celebre d’Italia sono state Francesca Bosco, ballerina del team di Deborah Lettieri, e Senza Cri, cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Questi eventi hanno suscitato reazioni forti e commoventi, evidenziando il percorso di crescita personale e artistica degli eliminati.

Francesca Bosco: un viaggio di crescita e gratitudine

Francesca Bosco è stata la prima a dover abbandonare il programma, dopo la prima manche. Intervistata da Witty TV, ha espresso le sue emozioni in modo sincero e toccante. “Non so come mi sento. Credo di stare bene. Non sono delusa, ma solo grata verso tutte le persone che mi hanno supportato in questo viaggio. Porterò con me per sempre il sogno che ho vissuto”, ha dichiarato.

La ballerina ha condiviso l’impatto profondo che Amici ha avuto su di lei, sia a livello umano che artistico. “Quando sono entrata a novembre, ero una persona diversa. Questo programma ti permette di scoprire tanto di te stesso mentre insegui il tuo sogno e coltivi la tua passione ogni giorno”, ha spiegato. Francesca ha evidenziato come l’esperienza l’abbia aiutata ad aprirsi e a confrontarsi con le proprie emozioni, anche quelle più difficili. “Ho imparato a piangere, cosa che non facevo da tempo. Sono cambiata”, ha aggiunto.

In un momento particolarmente emozionante, Francesca ha letto un messaggio che si era scritta prima dell’inizio del serale: “Sei stata brava, sono tanto fiera di te. Tutto ciò che hai vissuto te lo sei meritato. Custodisci ogni momento con estrema cura”. Queste parole riflettono il profondo senso di gratitudine e consapevolezza che ha acquisito durante il suo percorso.

Senza Cri: determinazione e voglia di emergere

La seconda eliminata della serata è stata Senza Cri, che ha affrontato un ballottaggio finale contro Tr3gno, allievo della squadra di Anna Pettinelli. Dopo aver vissuto momenti intensi nella Casetta, la cantante ha condiviso le sue riflessioni. “Oggi mi sento a posto, domani sarò io”, ha affermato con determinazione.

Senza Cri ha parlato dell’importanza di esprimere le proprie emozioni attraverso la musica. “Sono felice di aver sentito ciò che cantavo. Spero che le persone fuori abbiano potuto capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce n’è”, ha dichiarato. La sua determinazione a non arrendersi e a continuare a creare musica è evidente. “Non mollo, e farò uscire tanta bella musica”, ha aggiunto.

L’artista ha anche sottolineato come questa esperienza l’abbia trasformata. “Ho fatto un percorso umano oltre che artistico. Ho smesso di nascondermi, e questo mi insegna che sul prossimo palco ci salirò senza paura. Questo posto ti cambia, mi ha fatto capire che non solo questo è quello che voglio, ma è quello che sarò”, ha spiegato. Concludendo il suo intervento, ha letto un messaggio scritto prima dell’inizio del serale: “La vita inizia oggi e brillerà come il cielo di notte, mai più Senza Cri“. La sua affermazione finale, “È vero, mai più Senza Cri“, evidenzia la sua determinazione a proseguire nel suo percorso artistico con rinnovata forza e coraggio.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!